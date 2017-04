Na niebiesko dla autyzmu

To polska edycja akcji "Light It Up Blue" zainaugurowanej przez amerykańską organizację Autism Speaks. Co roku prowadzona jest ona 2 kwietnia - dniu, który w 2007 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło Światowym Dniem Świadomości Autyzmu.

Akcja swoim zasięgiem obejmuje ponad 10 krajów na siedmiu kontynentach, w tym 1300 miast, 8,4 tys. miejsc i budynków oraz Międzynarodową Stację Kosmiczną.

- Świadomość społeczna w kwestii autyzmu jest w Polsce bardzo niska. Jak pokazała akcja „Autyzm – całe moje życie", reakcje na odmienne zachowanie osób z autyzmem bywają okrutne i krzywdzące, a dziecko z autyzmem jest zazwyczaj oceniane jako źle wychowane, niegrzeczne, wręcz rozwydrzone, a dorosły z autyzmem to dziwak lub „psychol" – mówią przedstawiciele fundacji Synapsis, która w Polsce odpowiada za akcję „Zaświeć się na niebiesko".

Podkreślają, że coroczne obchody Światowego Dnia Wiedzy na Temat Autyzmu mają zwrócić uwagę na niedopuszczalną dyskryminację, nadużycia i izolację, jakich doświadczają ludzie dotknięci autyzmem i ich najbliżsi. Zwłaszcza, że ich liczba rośnie.

- W Polsce także coraz więcej dzieci, młodzieży i dorosłych ma diagnozę zaburzeń spektrum autyzmu. Na co dzień bardzo często spotykają się z brakiem akceptacji, negatywnymi komentarzami, odrzuceniem. To ważne, żebyśmy w tym dniu pokazali, że jesteśmy otwarci na osoby z autyzmem. Niech poczują się wyjątkowo, wiedząc, że te podświetlone na niebiesko budynki, niebieskie akcenty w ubraniu są specjalnie dla nich – mówi Joanna Grochowska, wiceprezes fundacji Synapsis.

W tym roku aż 94 budynki w całej Polsce będą podświetlone na niebiesko. Zaświecą tak m.in.: Pałac Kultury i Nauki, Most Śląsko-Dąbrowski, gmach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Zamek w Lublinie, Ratusz w Kaliszu, Manufaktura w Łodzi, Spodek w Katowicach, Pałac pod Baranami w Krakowie, czy budynek redakcji „Rzeczpospolitej" przy ul. Prostej w Warszawie.

W iluminacji wezmą udział także budynki Lighhouse i Brama Północna zarządzane przez firmę Knight Frank. Na niebiesko rozbłyśnie Hyatt Regency Warsaw, serwując niebieskie koktajle.

Do akcji przyłączyły się także warszawskie Domy Towarowe Wars, Sawa i Junior – „Gorące Serce Miasta" stojące na Pasażu Wiecha zostanie pomalowane na niebiesko.

O godzinie 19. 30 w Pasażu Wiecha w Warszawie zbiorą się rodziny osób z autyzmem, aby wykonać pamiątkowe zdjęcie przy niebieskim „Gorącym Sercu Miasta".

- Kolor niebieski da dziś osobom z autyzmem i ich rodzinom nadzieję na lepsze życie. Każdy może wyrazić swoją solidarność: oświetlić budynek na niebiesko, dodać niebieski kolor do ubrania, propagować logo akcji w Internecie np. na Facebooku, a także wesprzeć finansowo organizacje działające na rzecz osób z autyzmem np. przekazując im 1 proc. podatku lub darowiznę – mówią przedstawiciele fundacji Synapsis.