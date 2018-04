Nie ma świąt bez drugiego człowieka. Samotni spędzą je razem

Żurek, jajka, kiełbasa, mazurki i babki drożdzowe pojawiš się na wielkanocnych œniadaniach dla bezdomnych i osób samotnych.

Zapraszajš na nie dzisiaj fundacje, Caritas czy samorzšdy. Œwišteczne œniadanie dla potrzebujšcych odbędš się dzisiaj w wielu miejscach w Polsce.

- To ma być radosny i ciepły czas œwiętowania. Jedzenie jest oczywiœcie ważnym elementem œwištecznego poranka, ale tak naprawdę chcemy, żeby osoby samotne usiadły razem do stołu. Dla wielu z nich sam fakt rozmowy, przytulenia znaczy bardzo wiele – tłumaczył Mikołaj Rykowski z fundacji „Wolne miejsce", która organizuje œwišteczne œniadania w kilku miastach Polski.

Zaplanowano je m.in. dziœ o godz. 9 w chorzowskiej hali MORiS przy ulicy Dšbrowskiego 113. Na œniadanie przygotowano 5 tys. jajek, 200 litrów żuru, a do tego kilkaset kilogramów kiełbasy. - Miejsca nie zabraknie dla nikogo — zapewniał Marcin Michalik, wiceprezydent Chorzowa.

Takie œwišteczne spotkanie dla potrzebujšcych będzie zorganizowane już po raz drugi w Siemianowicach Œlšskich. Odbędzie się ono w SCK - Parku Tradycji przy ul. Orzeszkowej 12 o godz.10.

- Na przybyłych czekać będš œwišteczne dania i miła atmosfera. Impreza organizowana przez fundację Wolne Miejsce pod patronatem prezydenta z dużš pomocš ludzi dobrej woli w tym członków Siemianowickiej Rady Seniora, radnych, przedstawicieli innych siemianowickich organizacji – wylicza Piotr Kochanek z Urzędu Miasta w Siemianowicach.

Poza tym fundacja Wolne Miejsce organizuje œniadanie w Œwiętochłowicach w Centrum Kultury Œlšskiej. Rozpocznie się tam o godz. 11. Jak szacujš organizatorzy w każdym z tych œlšskich miast może z zaproszenia skorzystać nawet po 600 osób.

Fundacja organizuje takie spotkania także w Łodzi, Radomiu i Koszalinie. W tym ostatnim mieœcie odbędzie się ono o godz. 10 w Szkole Podstawowej numer 9.

- Chętni do wzięcia udziału mogš przyjœć godzinę wczeœniej – zaprasza koszaliński ratusz. Na stołach będš czekały potrawy œwišteczne, m.in. żurek, biała kiełbasa, babka wielkanocna i dodatkowo prezenty.

W Radomiu œniadanie odbędzie się o godz. 8 rano, w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Koœciuszki 7 (wejœcie z tyłu szkoły).

Œwišteczne œniadania w Poznaniu organizuje m.in. lokalny Caritas. - Celem akcji jest zapewnienie ubogim, w tym œwištecznym, rodzinnym czasie poczucia przynależnoœci – tłumaczy organizacja.

Œwišteczne œniadanie przez niš organizowane rozpocznie się o godz. 10 mszš œwiętš w koœciele Bożego Ciała, a po niej w Jadłodajni Caritas na ul. Łškowej 1, ok. godziny 11.

– Siostry Elżbietanki przyjmš ubogich, aby wspólnie zjeœć œniadanie wielkanocne, porozmawiać i spędzić dobry czas - tłumaczš organizatorzy.

Samotnych, bezdomnych i potrzebujšcych zaprasza też poznańska Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka. Jej Wielkanocne Œniadanie rozpocznie się o godz. 10.30, w auli Jana Pawła II, w budynku B, I piętro, w siedzibie Fundacji Barka, przy ul. Œwiętego Wincentego 6/9.

- Niech wzajemna obecnoœć, ale i po prostu wspólny posiłek wzmocniš nas fizycznie i duchowo – zaprasza Fundacja.

Œniadanie przygotowuje też białostocki Caritas oraz fundacja Rodziny Czarneckich. Odbędzie się ono o godz. 7.30 w Zespole Szkół Katolickich w Białymstoku.

Organizatorzy przewidujš, że weŸmie w nim udział nawet tysišc osób samotnych i potrzebujšcych.

Na stołach pojawi się m.in. 150 kg pasty jajecznej, 200 kg sałatki jarzynowej, 250 litrów żurku, 240 kg wędlin i białej kiełbasy, tysišc bochenków chleba, 300 bab piaskowych.

- Przygotowania trwajš od stycznia. Pomogli nam co roku lokalni przedsiębiorcy oraz osoby prywatne – mówiła Dominika Czarnecka, wiceprezes Fundacji im. Rodziny Czarneckich.

A ks. Adam Kozikowski, dyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej dodał, że "gdyby nie było Zmartwychwstania, daremna byłaby nasza wiara, tak mówi Słowo Boże".

- Pragniemy się włšczać w to wydarzenie, by towarzyszyć tym osobom, którym na przeszkodzie do œwiętowania stoi zasobnoœć portfela czy samotnoœć. Trudno przecież mówić o œwiętowaniu najważniejszych w Koœciele Katolickim œwišt, bez obecnoœci drugiego człowieka – tłumaczył ks. Kozikowski.