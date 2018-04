Nie wyrzucaj jedzenia. Podziel się nim

Już w Lany Poniedziałek kilkuset wolontariuszy w całej Polsce będzie odbierać jedzenie, które zostały po œwiętach i przekazywać je bezdomnym.

Jutro rusza œwišteczna akcja pomocy potrzebujšcym pod hasłem "Podziel się Posiłkiem z Bezdomnymi".

W całej Polsce można zgłosić, że zostało nam jedzenie po œwiętach, a wolontariusze odbiorš je i zawiozš do lokalnych jadłodajni dla bezdomnych. Można je też tam zawieŸć samemu.

Inicjatywa „Podzielmy się" działa od trzech lat. Po każdym Bożym Narodzeniu i Wielkanocy mieszkańcy całej Polski mogš spakować jedzenie, które zostało im po œwiętach i przekazać je tym, którzy sš głodni.

- Wszystko zaczęło się w Wielkanoc 2015 jak podszedł do mnie młody bezdomny mężczyzna i poprosił o 2 złote. Powiedziałam mu, że nie dam mu pieniędzy, ale mogę kupić mu jedzenie. Poszliœmy do sklepu i tam okazało się, że największym marzeniem mojego nowego znajomego były jajka na twardo. Pomyœlałam, że przecież ja mogę pojechać do domu, ugotować mu jajka i przywieŸć po kilku godzinach – wspomina na stronie internetowej Maria Skołożyńska, pomysłodawczyni akcji.

Z bezdomnym umówiła się na popołudnie, a sama pojechała do babci na wielkanocne œniadanie. – W jej domu to zorientowałam się, że przecież my mamy za dużo jedzenia na stole, na pewno wszystkiego nie zjemy. Wtedy wpadłam na pomysł, żeby napisać na Facebooku do swoich znajomych, aby zamiast wyrzucać jedzenie, które zostało im po œwiętach zadzwonili do mnie – wspomina.

Akcja przerosła jej najœmielsze oczekiwania. - Przez tydzień po Wielkanocy jeŸdziłam od domu do domu i zbierałam jedzenie od nieznajomych osób. Post, który wrzuciłam w œwięta został udostępniony w całej Warszawie 500 razy a ja odwiedziłam kilkadziesišt domów i zebrałam dwa pełne bagażniki jedzenia, które póŸniej przekazałam bezdomnym spod Hali Mirowskiej – relacjonowała poczštki akcji.

Teraz, aby przekazać zbędne jedzenie, wystarczy wejœć na www.podzielmysie.pl i wypełnić krótki formularz, a wolontariusze - kierowcy pomagajšcy w akcji odbiorš je i zawiozš je do lokalnej jadłodajni dla bezdomnych i ubogich osób.

Akcja będzie działała od Lanego Poniedziałku przez trzy dni - do œrody, 4 kwietnia w m.in. Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Trójmieœcie, Szczecinie, Toruniu, Bydgoszczy, Zielonej Górze, Gliwicach, Katowicach, Łodzi i Olsztynie.

Lista wszystkich miast, gdzie działa akcja i adresy jadłodajni, do których można przez cały rok samodzielnie zawozić jedzenie znajduje się na stronie www.podzielmysie.pl.

Przez ostatnie trzy lata w akcji wzięło udział kilka tysięcy darczyńców, ponad tysišc kierowców i udało się podzielić posiłkiem z kilkoma tysišcami bezdomnych osób.

"W akcji wzięło udział kilka tysięcy darczyńców, ponad tysišc kierowców-wolontariuszy i na stałe pracuje z nami cała grupa ludzi, którzy poœwięcajš swój wolny czas, żeby akcja miała miejsce i mogła działać. Wspaniale jest móc z Wami robić dobro" – napisała na Facebooku Maria Skołożyńska.