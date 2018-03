Polskie obrzędy wielkanocne: Sąd nad Judaszem, Turcy i boże groby

Polskie obrzędy œwišteczne to barwna mieszanka tradycji chrzeœcijańskich i pogańskich

Nad Wisłš najbardziej bodaj znane jest Chwalebne Misterium Pańskie odgrywane od kilkuset lat w Wielkim Tygodniu w Kalwarii Zebrzydowskiej. Podobne misteria odbywajš się też m.in. w małopolskiej Alwerni, a także wokół Kalwarii Pacławskiej niedaleko Przemyœla i w poznańskiej Cytadeli.

W Górce Klasztornej koło Łobżenicy, w najstarszym sanktuarium maryjnym w Polsce, od blisko 30 lat odgrywane sš sceny z ostatnich dni życia Jezusa. Aktorzy to mieszkańcy pobliskiego Walentynowa i miejscowi klerycy. Na przyklasztornym wzgórzu nazwanym Golgotš wznoszone sš trzy krzyże, na których zawisnš Chrystus i dwóch łotrów.

Na Chwalebne Misterium Męki Pańskiej odbywajšce się od ponad 400 lat na pštniczych dróżkach Kalwarii Zebrzydowskiej koło Wadowic przybywajš tysišce pielgrzymów. Pielgrzymi towarzyszš aktorom odtwarzajšcym triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy, modlitwę w Ogrójcu, zdradę Judasza, sšd Piłata, Mękę Pańskš i œmierć na krzyżu.

Najbardziej dramatyczne wydarzenia odbywajš się tu w Wielki Czwartek i Pištek, kiedy otoczony tłumem wiernych Jezus wędruje razem z żydowskimi kapłanami od Annasza do Kajfasza, Heroda i Piłata. Jezus niosšcy swój krzyż na Golgotę spotyka Szymona Cyrenejczyka, Weronikę i Marię, kilkakrotnie upada, wreszcie umiera na krzyżu, o czym oznajmia wiernym narrator cytujšcy Ewangelię.

Ogniska zemsty

XVII-wieczny kronikarz ksišdz Jędrzej Kitowicz wspominał o włóczeniu w Wielki Czwartek po ulicach warszawskiego Starego Miasta kukły przedstawiajšcej Judasza. Zwyczaj ten przetrwał jeszcze gdzieniegdzie w naszym kraju. Na przykład w Wielki Czwartek w Próchniku koło Jarosławia odbywał się „sšd nad Judaszem". Wielkš kukłę tego panajezusowego zdrajcy gromady dzieciaków cišgały po ulicach, wymierzajšc jej razy kijami. Na koniec podpalały jš i wrzucały do pobliskiego stawu. Miało to wiele wspólnego z pogańskimi obrzędami pożegnania zimy. Miało, bowiem gdy w owym dawnym obyczaju dopatrzono się niedawno wštków antysemickich, zaprzestano jego kultywowania.

Broda baszy

Podobna tradycja zachowała się jeszcze w Ciężkowicach na południe od Tarnowa, gdzie obnoszona po miasteczku kukła Judasza płonie na koniec nad rzekš Białš. Natomiast w okolicach Rudnika na południowy zachód od Krakowa w tym dniu na wzgórzach płonš dziesištki ognisk, na których palš się wyobrażajšce Judasza kukły.

Polskš tradycjš jest urzšdzanie w koœciołach bożych grobów, w których w Wielki Pištek składane jest ciało Jezusa. Honorowš straż pełniš przy nich miejscowi strażacy. W wielu wsiach i miasteczkach w Dolinie Sanu straż przy Grobie Pańskim trzymajš uzbrojeni żołnierze nazywani Turkami wielkanocnymi. Asystujš księdzu przy œwięceniu ognia, wody i pokarmów oraz podczas mszy i procesji rezurekcyjnej.

Wielkanocni turcy majš fantazyjne mundury i rozmaite uzbrojenie, najczęœciej szable różnego pochodzenia lub atrapy karabinów. Popisujš się musztrš, np. w Gniewczynie Łańcuckiej lub Zaleszanach albo tańcem z szablami (czarne turki z Woli Rzeczyckiej). Oddziały umundurowanych turków wielkanocnych spotkać też można w Grodzisku, Starej Sarzynie, Radomyœlu, Woli Rzeczyckiej, Leżajsku, Giedlarowej i Gniewczynie. Oddział kilińszczaków odzianych w staropolskie ubiory i uzbrojonych w szable od ponad 100 lat spotkać można zaœ w koœciele parafialnym w Próchniku koło Jarosławia.

W Radomyœlu nad Sanem miejscowa tradycja wišże zwyczaj ten z historiš, jaka wydarzyła się podczas powrotu miejscowych żołnierzy z wyprawy wiedeńskiej do domów. Kiedy, a było to właœnie w Wielkanoc, zbliżali się do Radomyœla, przebrali się w zdobyczne stroje tureckie. Na ich widok mieszkańcy uciekli w popłochu, a oni zacišgnęli straż w opuszczonym koœciele przy Grobie Pańskim. Dzisiaj na Wielkanoc uzbrojeni w szable młodzieńcy z Radomyœla tworzš oddział turków w niebieskich kurtkach i czerwonych szarawarach. Przepasani sš biało-czerwonymi szarfami, a na głowie majš okršgłe czapki bez daszków ozdobione pękiem kogucich i bażancich piór oraz półksiężycem i gwiazdš. Na czele oddziału stoi komendant zwany baszš odziany w kapę, z przyprawionš długš brodš. W oddziale sš też tańczšce „dochtory" w wysokich czapkach przybranych pękami kolorowych wstšżek.

W niedzielę wielkanocnš, po rezurekcji, turki składajš życzenia miejscowemu księdzu, który zaprasza ich na œniadanie, a potem wraz z orkiestrš grajšcš pieœni wielkanocne odwiedzajš z życzeniami gospodarzy, którzy rewanżujš się im datkami. We wsi Dzierdziówka po drugiej stronie Sanu mieszkańcy ustawiajš stoły i na białych obrusach przygotowujš dla nich poczęstunek.

Bziuki i dziady

W Wielkš Sobotę póŸnym wieczorem wokół koœcioła parafialnego w Koprzywnicy koło Sandomierza idzie procesja rezurekcyjna poprzedzana przez kilku ziejšcych ogniem strażaków zwanych bziukami. Pochód upamiętnia czasy, kiedy zaborcy zabronili strzelania na Wielkanoc z moŸdzierzy i miejscowi postanowili uhonorować zmartwychwstałego Jezusa bezgłoœnym ogniowym salutem. Podczas procesji rezurekcyjnej bziuk w stroju bojowym nabiera do ust raz po raz porcję nafty z butelki i rozpryskuje jš, podpalajšc trzymanš w ręku pochodniš. Wybuch płonšcej nafty oœwietla uczestników procesji oraz członków bractwa rycerskiego z pobliskiego Sandomierza, którzy strzelajš z armaty, kiedy mija ich okršżajšca koœciół procesja.

W wielu karpackich wioskach wczesnym rankiem w poniedziałek wielkanocny spotkać można odzianych w słomę osobników. Na głowach majš spiczaste słomiane czapy zakończone kilkoma warkoczami. Twarze zasłaniajš im futrzane maski lub usmolone pończochy. Majš wiadra z wodš i zmyœlne sikawki, którymi polewajš idšcych do koœcioła. Starszych tylko trochę, ale młodszych, zwłaszcza dziewczšt, nie oszczędzajš.

Najwięcej jest ich we wsi Dobra koło Limanowej. Miejscowe podanie mówi, że w œredniowieczu podczas najazdów Mongołów na Polskę Azjaci, żeby sterroryzować ludnoœć, obcinali jeńcom języki, masakrowali twarze i wypuszczali na wolnoœć. Nieszczęœnicy w łachmanach, owinięci słomš, snuli się po okolicy, błagajšc o pomoc. Niektórzy z nich w poniedziałek wielkanocny trafili do beskidzkiej wsi, gdzie znaleŸli opiekę, strawę i schronienie. Na pamištkę litoœciwych gospodarzy wieœ nazwano Dobrš, a wydarzenia te przypominajš do dziœ odziani w słomę młodzi mężczyŸni.

Podobnych dziadów można też spotkać w okolicznych miejscowoœciach: Skrzydlnej, Szczyrzycu, Wilkowisku i Wiœniowej, gdzie lepiej się jednak w tym dniu nie pokazywać, bowiem szalejšce dziady w plastikowych maskach, i często „na bani", usiłujš opodatkować przejeżdżajšce tamtędy samochody, a przynajmniej dokładnie zmoczyć ich pasażerów.

O dobre zbiory

W poniedziałek wielkanocny na plac przed koœciołem parafialnym w Pietrowicach Wielkich koło Raciborza przybywajš konno odœwiętnie ubrani miejscowi gospodarze, aby wzišć udział w konnej procesji zwanej Kawalkadš Wielkanocnš albo Procesjš Stu Koni. Ich rumaki to konie robocze, ale starannie na tę okazję wyczyszczone, z kopytami pomalowanymi czarnym lakierem. Siodła i uprzšż zdobiš lœnišce metalowe okucia.

Po południowej mszy, przy dŸwięku dzwonów spod koœcioła wyrusza imponujšcy orszak. Przodem sunie jeŸdziec z krzyżem, za nim grupa konnych z wielkanocnymi choršgiewkami, dalej dwaj pietrowiczanie z drewnianš figurš Zmartwychwstałego i dużym drewnianym krzyżem przepasanym czerwonš stułš, potem ksišdz w stroju liturgicznym w asyœcie dwóch gospodarzy. Za nimi idzie orkiestra złożona z tršbek, puzonów, saksofonów i bębna, a na końcu reszta konnej grupy. W procesji bierze też udział kilka tysięcy ludzi z okolicznych wiosek, ale konno jadš tylko wybrani mężczyŸni. Reszta pielgrzymów jedzie w bryczkach i samochodach albo idzie za konnymi.

Po godzinie czoło kawalkady dociera do zabytkowego, XV-wiecznego drewnianego koœciółka pštniczego w malowniczej dolinie w pobliżu granicy z Czechami. Tu jeŸdŸcy zsiadajš z koni, przywišzujš je do drzew i wchodzš do œwištyni, aby wzišć udział w nabożeństwie i modlitwie o pomyœlne zbiory.

Procesja Stu Koni odbywa się tu co roku od ponad 300 lat. Jeszcze do niedawna kończyła się szaleńczym wyœcigiem, dziœ jeŸdŸcy finiszujš spokojniejszš galopadš.

Strzał z bata

W wielkanocny poniedziałek warto też zajrzeć do Wieliczki. Miasteczko to, słynne ze starej kopalni soli, ma także innš osobliwoœć. W tym dniu na rynku i w okolicy koœcioła spotkać można Siuda Babę. To przebrany w kobiece odzienie młody mężczyzna przepasany różańcem z kasztanów. Twarz ma uczernionš sadzš, w ręku trzyma bicz i blaszanš puszkę, którš potrzšsa, nagabujšc przechodniów o datki – „na tabackę".

Starsi mieszkańcy Wieliczki pamiętajš jeszcze, jak Siuda Baba dŸwigajšca na plecach owinięty w płachtę kosz oznajmiała swoje przybycie, strzelajšc z pokrytego sadzš długiego, konopnego bata. Za niš biegły dzieciaki wołajšc: „Siuda, ruda, popielata, łap dziewczynę, strzelaj z bata", a kto się nie wykupił datkiem, tego smarowała sadzš.

Miejscowa legenda mówi, że w pobliskiej Lednicy w był niegdyœ œwięty gaj, w którym stała gontyna Łady – prasłowiańskiej bogini wiosny. Tam przy œwiętym Ÿródle płonšł ogień podtrzymywany przez kapłanki, dziewice służšce bogini. W tym czasie nie wolno im się było myć, czesać ani przebierać. Czerniały więc od brudu i sadzy unoszšcej się od œwiętego ognia. Tylko raz, na wiosnę, mogły opuœcić œwięty gaj i szukać następczyń na kolejny rok.

Do dzisiaj te zamierzchłe czasy przypominajš nazwa Lednica, legenda o œwiętym gaju i Siuda Baba grasujšca każdego roku po ulicach Wieliczki, żywy relikt prasłowiańskich obrzędów wiosennych.

Lechicka stypa

W Wielkanoc warto jeszcze wspomnieć o krakowskim jarmarku Emaus. Ten tradycyjny krakowski odpust, nazwany tak od biblijnej wsi, do której podšżał zmartwychwstały Chrystus, odprawiany jest od XVI w. w drugim dniu Wielkanocy przy klasztorze Norbertanek na Zwierzyńcu. Odpustowe kramy uginajš się od pierników w kształcie serca, zabawek, dewocjonaliów. W tłumie słychać strzelanie z różnych pukawek i piski polewanych wodš dziewczšt, bo to przecież lany poniedziałek.

Mniej znana jest wywodzšca się jeszcze z czasów pogańskich Rękawka na krakowskim Podgórzu, która odbywa się w poœwišteczny wtorek. Niegdyœ ze szczytu kopca Krakusa mieszczanie zrzucali pozostałoœci œwištecznego jadła: jajka, jabłka i kołacze, a u stóp wzniesienia biła się o nie gawiedŸ. Dziœ to raczej uładzony festyn połšczony z kiermaszem i rycerskimi zabawami.