Niemcy: 760 niebezpiecznych islamistów

Według niemieckich organów bezpieczeństwa dalej utrzymuje się zagrożenie ze strony islamistów, jednoczeœnie zmniejszyło się zagrożenie ze strony prawicowego i lewicowego ekstremizmu.

Federalny Urzšd Policji Kryminalnej (BKA) zakwalifikował ok. 760 islamistów Niemczech jako potencjalnych terrorystów. Ponad połowa z nich przebywa w RFN - jak potwierdził BKA niemieckiej agencji prasowej DPA. 153 sprawców znajduje się w areszcie.

Ogółem władze bezpieczeństwa sporzšdziły listę ponad 980 osób, które od chwili rozpoczęcia działań wojennych w Syrii w 2012 r. opuœciły Niemcy i udały się na obszary objęte kryzysem i walkami. Eksperci wskazujš na nieznacznš tendencję zwyżkowš. W połowie lutego br. BKA zakładał, że w Niemczech przebywa ok. 760 islamistów potencjalnie zagrażajšcych bezpieczeństwu publicznemu, a liczbę tych, którzy wyjechali z Niemiec na obszary objęte wojnš ocenił na ok. 970.

Podczas gdy wzrasta liczba potencjalnie groŸnych islamistów, po których można się spodziewać aktów przemocy, spada – w opinii BKA - zagrożenie terroryzmem w œrodowiskach skrajnie prawicowych i lewicowych: w kręgach skrajnej prawicy zakwalifikowano 26 osób jako zagrażajšce bezpieczeństwu publicznemu, a wœród radykalnej lewicy tylko dwie, powiedział BKA.

Zgodnie z policyjnš definicjš, groŸna dla bezpieczeństwa publicznego jest osoba, która może dopuœcić się motywowanych politycznie przestępstw. Odpowiedni paragraf 100a Kodeksu wykroczeń obejmuje przestępstwa takie jak zdrada stanu, zagrażanie demokratycznemu państwu prawa lub zagrożenie bezpieczeństwa zewnętrznego.