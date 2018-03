Białoruś będzie miała białoruski uniwersytet?

Po ponad dwóch dekadach rusyfikacji na Białorusi może się pojawić pierwsza białoruskojęzyczna uczelnia.

Władze w Mińsku zarejestrowały Narodowy Uniwersytet im. Niła Hilewicza (białoruski poeta i działacz niepodległoœciowy). Gdy Ministerstwo Edukacji wyda odpowiedniš licencję, uczelnia będzie mogła rozpoczšć działalnoœć edukacyjnš.

Twórcy uniwersytetu stawiajš na kierunki humanistyczne, a na liœcie specjalnoœci znalazło się 56 pozycji. Chodzi m.in. o tłumaczy, dziennikarzy, menedżerów, historyków, archeologów, politologów, prawników, a nawet teologów. Najważniejszš zaletš tej uczelni ma być to, że wszystkie przedmioty będš wykładane po białorusku. Kuriozalne jest to, że obecnie w szkolnictwie wyższym na Białorusi język białoruski prawie nie istnieje. Używa się go wyłšcznie na kierunkach filologicznych oraz w niektórych instytutach, zajmujšcych się historiš Białorusi. Reszta jest rosyjskojęzyczna.

– Jeżeli wszystkie formalnoœci zostanš załatwione, od wrzeœnia 2019 roku rozpoczniemy nabór studentów. Wykładowców mamy wystarczajšco. To jednak nie wszystko. By wystartować, musimy znaleŸć 10 mln dol. Liczymy na zachodnie granty oraz białoruskich przedsiębiorców – mówi „Rzeczpospolitej" Aleh Trusał, znany białoruski historyk i archeolog, przyszły rektor Narodowego Uniwersytetu.

Jeszcze przed upadkiem ZSRR założył Stowarzyszenie Języka Białoruskiego im. Franciszka Skaryny. Będšc deputowanym Rady Najwyższej, przyczynił się do ogłoszenia w 1991 roku niepodległoœci. Współtworzył opozycyjny Białoruski Front Ludowy wspólnie z wybitnym białoruskim poetš Wasylem Bykauem, który po objęciu władzy przez Aleksandra Łukaszenkę stał się jednym z głównych jego przeciwników.

– Na wsparcie władz nie liczymy. Mogli nas w ogóle nie zarejestrować, ale zarejestrowali, i to już jest wielki postęp. Przez 20 lat domagaliœmy się utworzenia państwowej białoruskojęzycznej uczelni, ale za każdym razem mówiono, że nie ma na to pieniędzy. Postanowiliœmy utworzyć prywatny uniwersytet (na Białorusi funkcjonuje jedynie dziesięć prywatnych uczelni) i udowodnić, że popyt na język białoruski jest – twierdzi.

Po ponad dwóch dekadach rusyfikacji na Białorusi jedynie 13 proc. uczniów szkół œrednich uczy się w języku ojczystym, czyli po białorusku. W 2003 roku władze zdelegalizowały białoruskojęzyczne liceum im. Jakuba Kołasa. Tuż po tym zostało zarejestrowane w Polsce, a nauczanie odbywa się na Białorusi niemal w podziemiu. Z kolei w 2004 roku Mińsk zamknšł niezależny Białoruski Uniwersytet Humanistyczny (EHU).

Dzięki zachodniemu wsparciu uczelnia przeniosła się do Wilna. Miała kształcić wolnomyœlšcych Białorusinów, ale szybko zaczęła prowadzić działalnoœć komercyjnš. Prawie wszystkie przedmioty zaczęto wykładać po rosyjsku, by przycišgnšć studentów z byłych republik radzieckich. W ubiegłym roku litewski rzšd miał poważne wštpliwoœci co do jakoœci kształcenia w EHU i przedłużył licencję jedynie do lipca 2019 roku.

– Przyszłoœć tej uczelni jest pod dużym znakiem zapytania. Wyrzucono tam około 30 wykładowców, którzy mieli probiałoruskie poglšdy. Wszyscy teraz uczestniczš w tworzeniu naszego uniwersytetu – mówi Trusau.

Znany językoznawca i działacz opozycyjny Wincuk Wiaczorka twierdzi, że władze zezwalajš na tworzenie prywatnej uczelni, by nie wprowadzać żadnych zmian w szkolnictwie wyższym.

– Powiedzš, że ci nieliczni uczniowie białoruskojęzycznych szkół majš do dyspozycji prywatnš uczelnię, i nadal nie będš wprowadzały języka ojczystego do uniwersytetów – mówi „Rzeczpospolitej" Wiaczorka. – Język białoruski jest coraz mocniej zamykany w jakimœ rezerwacie. Po aneksji Krymu rzšdzšcy zaczęli mówić o białoruskiej kulturze i języku, ale nic nie robiš – dodaje.