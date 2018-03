Rosja: zmarł twórca największej piramidy finansowej

Na poczštku lat 90. był jednym z najbardziej wpływowych ludzi w Rosji. Jego piramida skumulowała jednš trzeciš budżetu kraju.

Rosyjskie media podajš, że w Moskwie zmarł Siergiej Mawrodi, twórca największej w historii Rosji piramidy finansowej MMM. 62-letni Mawrodi trafił do szpitala z przystanku autobusowego. Pogotowie miał wezwać przypadkowy przechodzień, któremu poskarżył się na ból serca. Lekarzom nie udało się go uratować, we wtorek zmarł w jednym ze moskiewskich szpitali.

Swojš piramidę Mawrodi utworzył jeszcze w 1989 roku, ale sprzedawać swoje "bilety MMM" zaczšł w lutym 1994 roku. Poczštkowo bilet kosztował tysišc rubli (według ówczesnego kursu równowartoœć 30 centów amerykańskich). W cišgu pół roku cena biletu wzrosła do 123 tys. rubli, a swoje pienišdze do piramidy zaniosło 15 mln Rosjan. Szacuje się, że tylko w Moskwie Mawrodi zarabiał wtedy ok. 50 mln dolarów dziennie.

Gdy sierpniu został oskarżony o oszustwa podatkowe i aresztowany, wielotysięczny tłum ludzi domagał się jego uwolnienia pod budynkiem rzšdu. Był to poczštek upadku piramidy finansowej, w której udało się wtedy skumulować jednš trzeciš rosyjskiego budżetu. Mawrodi zagroził nawet, że przeprowadzi referendum podczas którego Rosjanie zagłosujš w sprawie "wotum nieufnoœci wobec rzšdu. Wtedy do biura MMM wkroczyły służby, Rosjanie masowo zaczęli zwracać zakupione bilety.

Mawrodi wystartował w wyborach parlamentarnych, zdobył mandat deputowanego Dumy i dzięki temu uniknšł odpowiedzialnoœci. Rok póŸniej na wniosek prokuratury został pozbawiony immunitetu, a w 1997 roku zaocznie skazany za oszustwa finansowe.

Został aresztowany dopiero szeœć lat póŸniej. Przez cały czas ukrywał się w Moskwie. Procesy sšdowe wytoczyły mu ponad 10 tys. Rosjan, ale Mawrodi twierdził, że cały jego majštek przyjęli funkcjonariusze służb. Z więzienia wyszedł w 2007, ale swojej działalnoœci nigdy nie zakończył, a nawet rozszerzył jš poza granice kraju. W ostatnich latach jego nazwisko wišzano z piramidami MMM w południowej Afryce, Chinach, Japonii oraz Stanach Zjednoczonych, które wszystkie rozliczenia prowadzš w bitcoinach.

Z sondażu, przeprowadzonego w 2014 roku przez rzšdowe centrum badań opinii publicznej WCIOM wynika, że 17 proc. Rosjan uważa twórcę MMM za finansowego geniusza.