13 milionów Polaków przekaże 1 procent podatku na organizacje pożytku publicznego

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

W 2016 roku stanowiło to 49 proc. podatników. Co dla badanych było zasadniczym kryterium podejmowania decyzji w tej sprawie? Polacy, przekazując 1 proc. podatku organizacjom pożytku publicznego, najczęściej kierują się chęcią pomocy znajomym; nierzadko decyzja o przekazaniu tych środków jest spontaniczna lub przypadkowa. Chętniej pieniądze przekazują osoby z wyższym wykształceniem, częściej z miast niż wsi, ufające organizacjom, zaangażowane w wolontariat i filantropię. Jedna trzecia po roku jednak już nie pamięta, komu przekazała 1 proc. – wskazuje Klon/Jawor.Wśród osób z wyższym wykształceniem aż 75 proc. przekazało fiskusowi informację, do kogo ma trafić setna część ich podatku. Najczęściej przekazują 1 proc. podatku osoby ze stałą pracą (52 proc.), zajmujące się domem (53 proc.), a także przebywające na urlopach wychowawczych (59 proc.).

Rzadziej 1 proc. podatku odprowadzają osoby pracujące dorywczo (38 proc.) i emeryci lub renciści (30 proc.). Częściej są to osoby z małych miast (do 100 tys. mieszkańców) – 47 proc., a także z miast największych (powyżej 500 tys. mieszkańców) – 50 proc. Częściej 1 proc. podatku przekazują osoby zamężne lub żonate, bezdzietne.