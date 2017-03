Autostrady w Niemczech będą płatne

Po wieloletnich zabiegach i lobbowaniu minister transportu Alexander Dobrindt (CSU) przeforsował wprowadzenie autostradowego myta. Prezentując ustawę w parlamencie, określał ją mianem „projektu europejskiego”, tłumacząc, że myto jest „sensowne i sprawiedliwe”, gdyż także inne kraje europejskie pobierają tego typu opłaty. Przychody z myta staną się poważnym zastrzykiem dla inwestycji w infrastrukturę drogową.

Kontrowersyjne przepisy

Za wprowadzeniem opłat zagłosowali nawet socjaldemokraci, którzy opierali się temu pomysłowi latami. Wiceszef frakcji SPD Soeren Bartol powiedział, że „SPD z wielkim bólem brzucha głosuje dziś za wprowadzeniem opłat dla samochodów osobowych”, jednak ze względu na solidarność koalicyjną akceptuje ten projekt, nadal uważając go jednak za „bezsensowny”.

Spotkało się to z krytyką ze strony Lewicy i Zielonych, którzy zarzucili socjaldemokratom tchórzostwo. Ich zdaniem projekt jest anty-europejski, bo zaszkodzi współpracy regionalnej i zbuduje mury w czasach, które i tak są już trudne dla UE.

Myto zostało uchwalone już 2 lata temu, jednak pod lupę wzięła je Komisja Europejska, dopatrując się w nowej regulacji dyskryminowania zagranicznych kierowców. Mieszkańcy Niemiec będą mogli bowiem dzięki tym opłatom płacić niższy podatek od posiadania aut, co wyrówna im wydatki. Po drobnych korektach ze strony Niemiec KE zaakceptowała jednak ostatecznie kontrowersyjną ustawę.

Niemieccy kierowcy nie stracą

Nowe regulacje zakładają, że niemieccy kierowcy będą płacić za użytkowanie zarówno sieci autostrad o łącznej długości 13 tys. km, jak i pozostałych dróg o łącznej długości 39 tys. km. Cudzoziemcy będą płacić jedynie za poruszanie się po autostradach.

Niemieccy posiadacze pojazdów będą zobowiązani do uiszczania rocznej opłaty wynoszącej średnio 67 euro. Ta opłata ma się im całkowicie zwrócić dzięki obniżonemu podatkowi od pojazdów.

Kierowcy spoza Niemiec będą zobowiązani do takiej samej opłaty rocznej lub do uiszczania opłat krótkoterminowych. Za 10 dni korzystania z autostrad opłata wyniesie od 2,5 do 25 euro, zaś za dwa miesiące od 7 do 50 euro, zależnie od wielkości i stopnia zanieczyszczania środowiska przez pojazd.

Opłaty mają wejść w życie w 2019 roku. Sąsiedzi Niemiec, w tym Austria, chcą zaskarżyć nowe regulacje w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej.