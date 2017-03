Unia - tak, uchodźcy nie. Raport Fundacji Bertelsmanna

Kryzys finansowy i gospodarczy, Brexit, groźba „Grexitu", kryzys migracyjny i przybierające na sile antyeuropejskie i nacjonalistyczne nastroje w różnych europejskich krajach – Unia Europejska jest pod stałym ostrzałem. Jednak wbrew tym nastrojom, większość młodych mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej stoi za nią murem i uznaje, że jest ona gwarantem bezpieczeństwa.

Z ankiety przeprowadzonej na zlecenie Fundacji Bertelsmanna wśród młodych Europejczyków (15-24 lata) w sześciu krajach tego regionu wynika, że zdecydowana większość z nich pozytywnie ocenia obecność w europejskiej wspólnocie. Największymi entuzjastami UE okazali się Węgrzy (79%). Tuż po nich uplasowali się Polacy (76%), Czesi (73%) i Słowacy (70%). W Niemczech w tej samej grupie wiekowej aż 87% procent osób ma pozytywne nastawienie do UE, w Austrii 77%.

Z myślą o wystąpieniu ich krajów z UE może oswoić się zdecydowana mniejszość młodych ludzi. W zależności od kraju, 60-77% ankietowanych oczekuje natomiast, że UE będzie się nadal rozwijać i zostanie zreformowana zarówno gospodarczo, jak i politycznie.

Unia Europejska tak, uchodźcy nie

Pozytywne nastawienie wobec UE nie idzie w parze z pozytywnym nastawieniem wobec uchodźców. Na pytanie "czy twój kraj, zgodnie z międzynarodowymi standardami, powinien dawać azyl uchodźcom z krajów ogarniętych militarnymi konfliktami bądź ofiarom prześladowań politycznych?" 25% Polaków odpowiedziało tak, a 73% było przeciwnego zdania.

W Niemczech sytuacja jest niemal odwrotna. Za przyjmowaniem uchodźców opowiedziało się 73% młodych Niemców, a 26% była temu przeciwna. Jeszcze więcej przeciwników udzielania azylu potrzebującym niż w Polsce jest na Słowacji (75%).

Strach przed terroryzmem

Za największe osiągnięcie Unii Europejskiej młodzi Europejczycy uznają zachowanie pokoju między państwami członkowskimi, a także możliwość studiowania i podejmowania pracy w innych państwach UE.

Islamski fundamentalizm i terroryzm dla większości pytanych pozostaje największym aktualnym problemem UE. Wymieniane są także imigracja i kryzys migracyjny. Zanieczyszczenie powietrza, zmiany klimatu i klęski żywiołowe, które są tego konsekwencją, znalazły się na miejscu trzecim listy największych aktualnych problemów w UE.

Młodym Europejczykom myśli zaprzątają również takie kwestie jak problem bezrobocia, niepewność na rynku pracy czy przepaść pomiędzy ubogimi a zamożnymi w ich ojczyznach.

Wielu młodych ludzi uznaje przybierające na sile tendencje nacjonalistyczne i przejawy ksenofobii w europejskich społeczeństwach za groźne.

Badanie zostało przeprowadzone przez Fundację Bertelsmanna we współpracy z podobnymi instytucjami w innych krajach w okresie od 30 stycznia do 13 lutego 2017 roku. W ankiecie wzięło udział blisko 3000 młodych Europejczyków. Uznaje się, że jest to liczba niewystarczająca, by mówić o rankingu adekwatnym dla całego obszaru UE, ale z drugiej strony, zarówno dane dotyczące entuzjazmu wobec UE, jak i niechęci wobec uchodźców są tak jednoznaczne, że należy je uznać za miarodajne.