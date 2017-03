Japończycy ćwiczą reakcję na ostrzał rakietowy

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Ponad 100 mieszkańców miasta brało udział w ćwiczeniach. Najpierw przez głośniki nadano komunikat o możliwym zagrożeniu i polecono uczestnikom ćwiczeń szukać schronienia w zabudowaniach (m.in. w szkole i gmachu domu kultury) w związku z zagrożeniem spowodowanym przez spadające fragmenty rakiety.

Mieszkańców poinformowano o zagrożeniu nie tylko za pomocą głośników, ale również wysyłając im informacje pocztą elektroniczną.

Scenariusz ćwiczeń zakładał, że - nie wymienione z nazwy państwo - wystrzeliło rakietę, która spadła do wody w pobliżu wybrzeża prefektury Akita, gdzie znajduje się miasto Oga. To reakcja na niedawne próby rakietowe prowadzone przez Koreę Północną - podczas ostatniej takiej próby trzy z czterech wystrzelonych przez Pjongjang rakiet spadło do morza w obrębie wyłącznej strefy ekonomicznej Japonii.

- Jest bardzo ważne, by uświadamiać opinię publiczną (w kwestii ewentualnego zagrożenia - red.) - oświadczył Yoshihide Suga, Sekretarz Kancelarii Premiera Japonii.