Prokuratura wszczęła śledztwo ws. uprowadzenia 12-latki

"Śledztwo zostało wszczęte ws. uprowadzenia dziecka i pozbawienia go wolności" - powiedziała w sobotę rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Szczecinie Małgorzata Wojciechowicz. Jak dodała, dziewczynka przebywa w szpitalu, jej życiu i zdrowiu nie zagraża w tej chwili żadne niebezpieczeństwo.

Kluczowe obecnie będzie przesłuchanie dziewczynki; czynność ta zostanie przeprowadzona przez sąd przy udziale psychologa, jak tylko będzie to możliwe - mówiła Wojciechowicz. "W tej chwili najważniejsze jest dobro dziecka i jego spokój, więc musimy poczekać na informacje lekarzy, czy stan zdrowia dziecka na to pozwala" - dodała.

Jak podała, mężczyźni i kobieta, którzy zostali zatrzymani, znajdują się obecnie w komendzie policji w Kamieniu Pomorskim. "Prokurator w Kamieniu Pomorskim, który obecnie nadzoruje to postępowanie, udzielił policji szczegółowych wytycznych co do zakresu czynności, jakie powinny być wykonane do jutra do rana. Jutro prokurator będzie wykonywał czynności procesowe związane z przedstawieniem zarzutów i przesłuchaniem osób podejrzanych" – powiedziała.

Śledztwo będzie prowadzić Prokuratura Okręgowa w Szczecinie, zostało wszczęte ws. uprowadzenia dziecka i pozbawienia go wolności,

ale jest to tylko wstępna kwalifikacja, która może ulec zmianie - zastrzegła prokurator. Przestępstwo to kwalifikowane jest jako zbrodnia i grozi za nie od 3 lat więzienia.

Wojciechowicz powiedziała także, że prokurator wyklucza, że było to porwanie tzw. rodzicielskie, a na podanie motywów porwania jest jeszcze za wcześnie.

Dwunastoletnia dziewczynka została uprowadzona w piątek wieczorem w Golczewie niedaleko domu, w którym mieszkała. Po kilku godzinach policja znalazła ją w samochodzie osobowym kilkanaście kilometrów dalej. Nad ranem policjanci zatrzymali trzy osoby, które miały porwać dziewczynkę. W akcji poszukiwania dwunastolatki brało udział 350 policjantów, a także zaangażowany był śmigłowiec policyjny.

Według nieoficjalnych informacji PAP jeden z zatrzymanych mężczyzn był wcześniej karany za przestępstwa o charakterze seksualnym. Dwa miesiące temu opuścił więzienie.