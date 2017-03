Coraz więcej kobiet chce bronić Finlandii

Foto: 123RF

1126 kobiet zgłosiło się do ochotniczej służby wojskowej w Finlandii w 2017 roku (termin składania wniosków przez zainteresowane mijał 1 marca). To rekordowa liczba - poprzedni rekord padł rok wcześniej, kiedy do służby zgłosiły się 842 ochotniczki.