Nieznane pamiątki po Czesławie Niemenie

O ciekawym znalezisku poinformował portal kresy24.pl. Odnalezione teraz przedmioty ukryte były w słomie na strychu starego domu. Przeleżały tam nietknięte przez kilkadziesiąt lat.

Odkrycia dokonano podczas dorocznych obchodów urodzin Czesława Niemena, które przypadają 16 lutego. Wtedy do Starych Wasiliszek, do domu muzyka przychodzą mieszkańcy, a także przyjeżdżają fani muzyki Czesława Niemena.

– Dwie dziewczyny z Mińska weszły na zniszczony strych. Dobrze, że jednocześnie były drobne i odważne, bo ten strych jest naprawdę w złym stanie. Przekopały całą słomę i to, co zgromadziło się na podłodze w ciągu kilkudziesięciu lat – opowiadał portalowi Włodzimierz Seniuta, dyrektor domu-muzeum artysty.

Wśród odnalezionych rzeczy jest zeszyt do języka rosyjskiego należący do ucznia klasy szóstej Czesława Wydrzyckiego (prawdziwe nazwisko Czesława Niemena - red.), zeszyt do nut, zdjęcia, fragmenty polskich książek, stare fotografie zrobione najprawdopodobniej przez młodego Niemena i gazeta z 1938 roku.

- Muzyk miał bardzo piękny charakter pisma, a pisał bez błędów - opowiadał dyr. Seniuta. Dodaje, że muzeum postara się zabezpieczyć te przedmioty, a to co się uda, na pewno skopiuje i udostępni zwiedzającym.

Rodzinny dom Czesława Niemena w Starych Wasiliszkach na Grodzieńszczyźnie ma już prawie sto lat. Do 1958 roku mieszkała w nim rodzina Wydrzyckich, która potem wyjechała do Polski. To tam w 1939 roku urodził się muzyk.

Po wyjeździe rodziny Niemena w budynku mieszkała rodzina nauczycielska, a w czasach sowieckich mieścił się tam sklep. Od sześciu lat działa tam klub-muzeum Czesława Niemena.