Francuz hoduje ostrygi w kształcie serca

Guinaut od 10 lat dostarcza na rynek pewną liczbę ostryg, których muszle mają kształt serca. Jak je uzyskuje? - To moja tajemnica - ucina temat dodając jedynie, że co roku stara się udoskonalić stosowaną przez siebie metodę.

Wszystko zaczęło się od jego żony, która przed laty znalazła ostrygę w kształcie serca i podarowała mu ją. - Wzruszyłem się - przyznaje. Choć tamta ostryga uzyskała swój kształt przypadkowo, to Guinaut postanowił, że znajdzie sposób na hodowanie ostryg w takim kształcie.

Dziś w niezwykłe ostrygi zaopatrują się u hodowcy szefowe najlepszych restauracji - w tym wyróżnionej trzema gwiazdkami przez Przewodnik Michelin restauracji "Can Roca" w hiszpańskiej Gironie.

Guinaut zapewnia, że ostrygi w kształcie serca sprzedaje w takiej samej cenie, jak wszystkie inne. - Mimo że wymagają trzy razy tyle pracy co inne - dodaje. - Ale nie robię tego dla pieniędzy - zapewnia.

Hodowca tłumaczy, że chce jedynie, aby inni poczuli to samo co czuł on, gdy dostał ostrygę w kształcie serca od żony.