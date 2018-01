Odwołane spotkanie masonów w Senegalu

Wolnomularze propagujš aborcję i zwišzki homoseksualne – orzekły wpływowe organizacje muzułmańskie. W Dakarze nie odbędzie się zaplanowany na poczštek lutego zjazd masonów z frankofońskiej Afryki.

Do stolicy Senegalu miało przyjechać 600 braci i sióstr z lóż masońskich – pisze portal wychodzšcego we Francji magazynu „Jeune Afrique". Spotkanie zwołała organizacja afrykańskich i malgaskich wolnomularzy Rehfram.

Wiadomo już jednak, że spotkanie się nie odbędzie. Dyrektor luksusowego hotelu King Fahd Palace powiedział z żalem, że musiał odwołać rezerwację goœci zjazdu. - Grożono zakłóceniami porzšdku publicznego – wyjaœnił.

W obronie "naszych wartoœci"

To skutek oœwiadczenia wydanego we wtorek przez przedstawicieli organizacji muzułmańskich. Jest w nim mowa o tym, że pod pretekstem wolnoœci słowa masoni chcieli szerzyć okultystyczne praktyki. Chcieli też, zdaniem sygnatariuszy, propagować aborcję i „nienaturalne zwišzki, takie jak małżeństwa gejowskie", na wzór Francji.

W Senegalu szybko zawrzało. 95 procent mieszkańców tego kraju w Afryce Zachodniej stanowiš muzułmanie. Bardzo wpływowe sš tam bractwa islamskie, w tym muridzi, najsilniejsze lobby w kraju. Pod hasłem „Nie dla wolnomularstwa" i w „obronie naszych wartoœci" podpisali się przedstawiciele 60 organizacji.

Aborcja jest w Senegalu prawnie zabroniona. Jak szacujš organizacje obrony praw człowieka, co pišta siedzšca w więzieniu kobieta trafiła tam za usunięcie cišży. Istnieje jednak luka w ustawodawstwie - kodeks etyki lekarskiej zezwala na aborcję, jeżeli trzej medycy stwierdzš, że cišża zagraża zdrowiu kobiety.

Za stosunki homoseksualne grozi w Senegalu kara więzienia do pięciu lat. Według sondażu amerykańskiego oœrodka Pew z 2013 roku 97 procent Senegalczyków uważa praktykowanie homoseksualizmu za społecznie niedopuszczalne.

Arachidowe bractwo

O sile bractwa muridów, pisałem w reportażu opublikowanym w „Rzeczpospolitej" w 2014 roku.

- W muridach jest i kontemplacja, uduchowienie, charakterystyczne dla sufich, i zmysł praktyczny. Łšczš to zgrabnie. Zaczynali w czasach kolonialnych jako rolnicy specjalizujšcy się w uprawie orzeszków ziemnych, Francuzi zwali ich arachidowym bractwem. Potem opanowali wytłaczanie oleju z orzeszków, a w końcu zajęli się też biznesem na większš skalę, panujš w senegalskim przemyœle rolno-spożywczym, transporcie, usługach – opowiadał mi senegalski socjolog dr Djiby Diakhate, który sam jest muridem.

Centrum religijne muridów znajduje się w mieœcie Touba, œwiętym dla wyznawców, nad którym góruje Wielki Meczet. W Toubie nie można palić, pić alkoholu ani przenocować w hotelu. Ale ci, którzy tam mieszkajš, nie płacš podatków. Miasto, jeszcze na poczštku lat 60., gdy Senegal uzyskał niepodległoœć, miało ledwie kilka tysięcy mieszkańców. Teraz jest ich 100 razy, a może i 200 razy więcej - leżšca w głębi kraju Touba stała się drugim co do wielkoœci miastem po stołecznym Dakarze, do którego jest stšd około 180 kilometrów.

Wielka loża

Nie wiadomo, czy Rehfram nie przeniesie spotkania do innego miasta w Senegalu lub do innego kraju – pisze „Jeune Afrique", przypominajšc, że pierwsi masoni na terenie tego kraju pojawili się wraz z francuskimi kolonizatorami w 1781. Powstał wówczas oddział Wielkiej Loży Francji w stolicy kolonii Saint-Louis.