Niemiecka firma wypuściła model samolotu z czasów III Rzeszy - latający spodek. Teraz przeprasza

Firma Revell z Nadrenii Północnej-Westfalii, producent zabawek i modeli do sklejania, poinformował, że jeden z jej produktów zostanie wycofany ze sprzedaży. To model Haunebu - latającego spodka, który według spiskowych teorii miał zostać skonstruowany przez niemieckich inżynierów w czasie II wojny światowej.

Rzeczniczka Revella powiedział w poniedziałek, że firma zaprzestaje produkcji i dystrybucji modelu, dodając, że krytyka, jaka spadła na firmę, była "całkowicie uzasadniona". Niemieckie Stowarzyszenie Ochrony Dzieci (DKSB) i Muzeum Historii Militarnej w Dreźnie ostro krytykowały wcześniej produkt za niedokładne przedstawianie historii.

W opisie modelu do sklejania czytamy, że Haunebu był "okrągłym samolotem" i "pierwszym obiektem na świecie zdolnym do lotu w kosmosie". Producent popuścił wodze fantazji i napisał także, że latający spodek produkcji hitlerowskiej mógł rozpędzić się do prędkości 6 tys. kilometrów na godzinę i że nie wszedł do masowej produkcji po fazie testów w 1943 roku z powodu ograniczeń m.in. finansowych w czasie II wojny światowej. Na dodatek miał mieć napęd antygrawitacyjny.

Oznaczony emblematami III Rzeszy model przedstawiany był jako machina wojenna z czasów nazistowskich, tyle tylko, że nigdy taki samolot nie istniał.

- W tamtym czasie zbudowanie czegoś takiego było po prostu technicznie niemożliwe - powiedział historyk z drezdeńskiego muzeum w rozmowie z "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Revell tymczasem nigdzie nie napisał, ani na pudełku, ani w instrukcji sklejania, że samolot nigdy nie istniał. Zdaniem krytyków dzieci mogą zatem myśleć, że Niemcy w czasie II wojny światowej rzeczywiście posiadali kosmiczną technologię.

Firma Revell w swoim oświadczeniu zgodziła się ze stanowiskiem Muzeum Historii Militarnej, dodając, że "w rzeczywistości to legendarny, niezwykły samolot, którego istnienia nie można nijak udowodnić". "Niestety nasz opis produktu nie wyraża tego w odpowiedni sposób i przepraszamy za to" - zaznaczono w komunikacie. Rzeczniczka Revella zaznaczyła, że jej firma dystansuje się od wszelkiego rodzaju gloryfikacji działań wojennych i okresu nazistowskiego.

Mimo zapewnień Revella, na razie bez problemu można kupić model w sklepach internetowych.

Revell będzie teraz prowadził wewnętrzne śledztwo, jak doszło do tego, że model został w ogóle wyprodukowany. Opracowanie nowego modelu zajmuje bowiem co najmniej rok.

W istocie w czasach III Rzeszy wyprodukowano w Niemczech jeden spodek. Ciężko powiedzieć, by był on latający. Samolot AS-6 wyprodukował właściciel farmy, inżynier-amator Arthur Sack z Machern niedaleko Lipska. Prototyp, jedyny powstały egzemplarz, konstruktor wybudował u siebie w stodole. Maszyna była wyjątkowo niestabilna i raczej skakała nad ziemią, niż wznosiła się w powietrze.