Sondaż: Czy imigrant może zostać Polakiem? "Nie" zdaniem 41 proc.

Badanie w tej sprawie przeprowadził IPSOS. Ankietowani zostali zapytani o to, czy imigranci mogą zostać prawdziwymi obywatelami kraju, w którym mieszkają.

Średnio 48 proc. wszystkich uczestników sondażu odpowiedziało, że tak. Zdania w tej sprawie nie ma 21 proc. osób, a 51 proc. uważa, że nie.

Czytaj także: Bielecki: Uchodźcy obnażają demagogię

Najwięcej pozytywnych odpowiedzi było w Stanach Zjednoczonych (76 proc.), Kanadzie i Australii (po 68 proc.), Meksyku (64 proc.) i Chile (61 proc.)

Najwięcej negatywnych odpowiedzi udzielili obywatele Węgier. 54 proc. mieszkańców uważa, że migranci nie mogą zostać prawdziwymi obywatelami. Zdania nie ma 21 proc. osób. Duża liczba negatywnych odpowiedzi padła również w Serbii (51 proc.), Malezji (57 proc.) i Turcji (50 proc.)

41 proc. ankietowanych z Polski odpowiedziało, że imigrant nie może zostać prawdziwym obywatele. 23 proc. nie ma zdania, a 36 proc. uważa, że może zostać.

New survey - 52% agree that immigrants can become "real" Britons - in Hungary the same figure only 21% pic.twitter.com/mGt9Lf3PWv