USA: Przybory szkolne zamiast kwiatów na pogrzebie

Jak przypomina "The Independent" 94 proc. nauczycieli w szkołach publicznych w USA kupuje część przyborów szkolnych za swoje pieniądze.

My cousin’s final request at her funeral was Backpacks full of supplies for needy students instead of flowers. A teacher to the end. @TeachersNet @edutopia @EdWeekTeacher pic.twitter.com/eGig25tYwH