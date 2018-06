Hiszpania: Renowacja XVI-wiecznego posągu. Wyszło koszmarnie

Po nieudanej renowacji fresku "Ecce Homo" z sanktuarium Borja, dokonanej przez 80-letnią malarkę-amatorkę Cecilię Giménez, wydawało się, że Hiszpańscy restauratorzy dwa razy zastanowią się, zanim odnowią jakieś dzieło. Najwyraźniej jednak nie.

Teraz nowa renowacyjna katastrofa trafiła na czołówki hiszpańskich gazet. Stary, zniszczony drewniany posąg świętego Jerzego na rumaku, pochodzący z małego kościoła w regionie Nawarra, źle zniósł próby przywrócenia mu świetności.

Słynny pogromca smoków ma teraz zeza, twarz rodem z kreskówki i stosunkowo jaskrawe kolory.

Polemica a Navarra per la restauració del sant Jordi d'Estella que data del segle XVI. No ha quedat cap centímetre de la policromia original, que era el seu valor patrimonial https://t.co/a0VdeE5Hse pic.twitter.com/rxL6Zx2xm1 — 324.cat (@324cat) 26 czerwca 2018

Dla społeczności internetowej to nowe "Ecce Homo" - w nawiązaniu do niesławnych starań 80-letniej Cecylii Giménez, która postanowiła poprawić obraz ze swojego lokalnego kościoła. Choć malarka mocno zepsuła dzieło z aragońskiego miasteczka Borja, dzięki nieudanej renowacji obraz stał się znany na całym świecie, a nawet powstała inspirowana tym tematem opera.

Casi seguro que es obra de Cecilia Giménez por su parecido con la restauración del Cristo de Borja Ecce Homo pic.twitter.com/3bkat3xB0E — Juan Venegas (@Vene945) 20 czerwca 2018

Renowacja posągu ze św. Jerzym wywołała oburzenie, nie tylko w społeczności parafii z miasta Estella w regionie Navarra. Za renowację odpowiadała lokalna grupa rzemieślników. Kościelne władze były zbulwersowane ostatecznym rezultatem ich prac.

Un día eres una profesora de manualidades en Estella, y al otro estás copando todas las portadas por tu restauración. ?Es el San Jorge el nuevo Ecce Homo de Borja? https://t.co/jjoyGqHGyR pic.twitter.com/3cpzCO9YSm — The Objective (@TheObjective_es) 26 czerwca 2018

- Miejscowy proboszcz chciał tylko posprzątać zaniedbaną przestrzeń - twierdzi portal TheLocal.se, na podstawie rozmów ze swoimi źródłami w biurze arcybiskupa Pampeluny. Do władz posypały się skargi. Ana Herrera, która w regionalnym rządzie Nawarry zajmuje się kulturą, ubolewała, że przed renowacją należało ubiegać się o pozwolenie. - Projekt renowacji powinien zostać zatwierdzony przez władze, jeszcze przed rozpoczęciem prac - powiedziała. Według stowarzyszenia konserwatorów ACRE, które zapowiada formalną skargę do sądu, doszło do "zniszczenia części dziedzictwa kulturowego Nawarry".