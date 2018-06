Japoński polityk: Nie macie dzieci? To samolubne

Toshihiro Nikai, sekretarz generalny rządzącej Japonią Partii Liberalno-Demokratycznej nazwał pary, które decydują się nie mieć dzieci, "samolubnymi" i przypominając powojenny boom demograficzny przekonywał, że trudne warunki życie nie muszą być przeszkodą w posiadaniu dzieci.

Nikai to kolejny japoński polityk, który apeluje o to, by Japończycy decydowali się na zakładanie rodzin z dziećmi w związku z kryzysem demograficznym nękającym Kraj Kwitnącej Wiśni.

Czytaj więcej:

Japonia wymiera. Do 2500 roku może umrzeć ostatni Japończyk

Poniżej dalsza część artykułu

- W trakcie i po wojnie, kiedy ludzie cierpieli głód, nikt nie mówił, żeby nie mieć dzieci, bo to za duży kłopot - powiedział Nikai cytowany przez agencję Kyodo.

- Współcześnie niektórzy ludzie mają samolubne pomysły, żeby nie mieć dzieci - dodał.

Wcześniej o wzrost dzietności w Japonii apelował premier kraju, Shinzo Abe.

W maju parlamentarzysta Kanji Kato przekonywał, że kobiety powinny mieć wiele dzieci i ostrzegał osoby, które zdecydują się być singlami, że będą ciężarem dla społeczeństwa, gdy wejdą w wiek seniora.

W ostatnim sondażu 70 proc. Japończyków przyznaje, że chciałoby mieć więcej dzieci, ale zniechęcają ich do tego obawy o sytuacje finansową i kłopoty w pogodzeniu pracy z opieką nad dziećmi.

W Japonii, według raportu Nomura Research Institute, brakuje miejsca w przedszkolach i żłobkach dla ok. 350 tys. dzieci.

W 2017 roku w Japonii urodziło się ok. 941 tys. dzieci - to najniższa liczba urodzeń w tym kraju od momentu rozpoczęcia prowadzenia takich statystyk w 1899 roku.