Francuscy rzeźnicy boją się wegan. Chcą ochrony policji

Przewodniczącego Francuskiej Konfederacji Rzeźników martwi wzrost przemocy ze strony wegan w kierunku rzeźników.

Jak informuje portal leparisien.fr, Jean-François Guihard, przewodniczący Francuskiej Konfederacji Rzeźników poprosił państwo o ochronę policji, w związku ze wzrostem przemocy płynącej w kierunku rzeźników od grup wegan.

Mężczyzna podkreśla, że przedsiębiorcy nie mogą pracować w normalnych warunkach. – Celem jest podniesienie świadomości społecznej. Teraz zmagamy się z kostkami brukowymi rzuconymi w witryny sklepowe. Co będzie jutro? - zaznaczył mężczyzna w rozmowie z „Le Parisien”. - Każdy się o to martwi i wszystkich to denerwuje. Nie wymagamy, żeby policjant stał pod każdym sklepem z mięsem, ale służby znają tych wegańskich ekstremistów i powinny podjąć działania – dodał.

Jak podkreślił mężczyzna, ataków najczęściej dokonują zamaskowani ludzie. Zaznaczył również, że najczęściej atakowane są małe sklepy.

Guihard powiedział, że szanuje wybór wegan, i prosi, aby i oni szanowali pracę rzeźników.