Portugalia: Chcieli zrobić selfie. Spadli z tarasu widokowego

W portugalskim kurorcie Ericeira znaleziono ciała dwójki turystów. Para spadła z 30-metrowego tarasu widokowego, robiąc sobie selfie.

Robiąc selfie, turyści stracili równowagę i spadli z tarasu widokowego o wyskości 30 metrów. Jak informuje „The Guardian”, para najprawdopodobniej pochodziła z Wielkiej Brytanii i Australii.

Do wypadku doszło na plaży Praia dos Pescadores, w pobliżu Ericeiry, malowniczej nadmorskiej miejscowości na zachodnim wybrzeżu kraju. Ciała turystów znaleziono, gdy rano sprzątano plażę. Inna gazeta, Jornal de Notícias, podaje natomiast, że ciała pary odnaleźli ??rybacy. "Początkowo rybacy sądzili, że są to osoby śpiące na plaży. Dopiero gdy się zbliżyli, uświadomili sobie, że to martwa para. Byli zszokowani tym, co zobaczyli” - czytamy.

- Wszystko wskazuje na to, że upadek nastąpił, gdy próbowali zrobić selfie - powiedział szef służby ratunkowej w porcie Cascais pod Lizboną. - Znaleźliśmy telefon komórkowy i wszystko wskazuje na to, że ofiary mogły robić selfie, telefon spadł, a oni pochylili się, by go złapać - dodał.

W raporcie napisano, że zmarła kobieta miała 30 lat, a mężczyzna 40.

Departament Spraw Zagranicznych i Handlu poinformował, że udziela pomocy "rodzinie obywatela Australii, który zmarł w Portugalii”. Nie jest jednak jasne, czy obywatelem Australii była kobieta, czy mężczyzna. - Departament skontaktował się z Brytyjskim Biurem Spraw Zagranicznych w sprawie drugiej osoby, która zginęła w tym incydencie - poinformowano.

Miasto Ericeira leży 30 km od stolicy Portugalii i jest popularnym miejscem do surfowania. Plaża otoczona jest klifami i 40-metrową ścianą.