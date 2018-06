Budowlańcom zakazali krótkich spodenek. Przyszli w spódnicach

Jak informuje „The Sun”, mężczyźni pracujący na budowie w Surrey w Wielkiej Brytanii dostali od przełożonych zakaz ubierania się do pracy w krótkie spodnie. W związku z tym, że był niemal 30-stopniowy upał, postanowili zaprotestować, zakładając spódnice i sukienki.

„The Sun” podkreśla, że mężczyźni byli zszokowani, że mimo upału, ich szef zakazał im noszenia krótkich spodni. Budowlańcy powołali się na prawo dotyczące równości płci. - Chciałem zmienić pracę - powiedział jeden z organizatorów protestu, Simon Miles. - W taki upał ciężko pracować w dżinsach - zaznaczył.

Mężczyźni okazali się bardzo zgrani i wyjątkowo solidarni, gdyż wszyscy przyszli do pracy w kobiecych ubraniach.

„The Sun” pisze jednak, że nie wiadomo na razie, jaka była reakcja ich pracodawcy.

Builders beat no-shorts rule by turning up to work in skirts https://t.co/yFrg0Nhegn pic.twitter.com/5pE6KxjjoA