Odnaleziono 3-latkę na polu kukurydzy. Pilnował jej pies

Całą noc trwały poszukiwania 3-letniej dziewczynki, która wyszła z domu w amerykańskim stanie Missouri. Dziecku całą noc towarzyszył pies.

3-letnia Remy Elliott wyszła z domu w mieście Qulin w czwartek wieczorem. Około godziny 20.30 zaginięcie zgłosili rodzice dziecka.

W rozmowie z agencją Associated Press Clark Parrott z policji w Missouri powiedział, że do poszukiwań zaangażowano samolot, jednak w dniu zaginięcie nie odnaleziono dziecka.

Do akcji przyłączyli się ochotnicy, którzy razem z policją przeszukiwali okoliczne pola kukurydzy. Około godziny 8 do policjantów dotarł dźwięk szczekania psa. Jak się okazało, należący do rodziny Yorkshire terrier przez całą noc towarzyszył dziewczynce.

Jeden z wolontariuszy w rozmowie z FOX4 powiedział, że w polu kukurydzy słychać krzyki, ale nie wiadomo skąd dochodzą.

Służby ratunkowe poinformowały, że dziewczynka miała na ciele tylko ugryzienia po owadach, ale jej stan zdrowia był dobry.

Matka 3-latki zapowiedziała, że postawi wokół domu wyższe ogrodzenie, by jej dziecko nie mogło samo opuścić podwórka.