Polska Fundacja Narodowa chwali decyzję sądu

"W ocenie Zarzšdu PFN decyzja sšdu otwiera drogę do nowego otwarcia w relacjach między mediami a Fundacjš" - tymi słowami Polska Fundacja Narodowa komentuje dzisiejszš decyzję Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Warszawie.

Informacje o działalnoœci Polskiej Fundacji Narodowej majš być przekazywane w ramach dostępu do informacji publicznej - orzekł Wojewódzki Sšd Administracyjny w Warszawie.

Czytaj więcej: PFN przegrała z dziennikarzem. Powinna opublikować dane

W zwišzku z dzisiejszš decyzjš sšdu, Polska Fundacja Narodowa wydała komunikat. "W ocenie PFN to dobra decyzja, która znaczšco ułatwi jej funkcjonowanie w przestrzenie publicznej i pozwoli na uporzšdkowanie oraz usprawnienie komunikacji z mediami" - czytamy.

PFN przekonuje, że wszystkie działania fundacji sš jawne i transparentne. "Do chwili wyroku istniały poważne wštpliwoœci czy Fundacja jest zobowišzana do udostępnienia informacji publicznej. Sšd w ustnym uzasadnieniu wyroku również podkreœlił, że "nie można powiedzieć, że œrodki, którymi dysponuje fundacja to œrodki publiczne". Do tej pory Fundacja posiadała daleko idšce wštpliwoœci, czy podpada pod ustawę o dostępie do informacji publicznej".

"W ocenie Zarzšdu PFN decyzja sšdu otwiera drogę do nowego otwarcia w relacjach między mediami a Fundacjš. Zarzšd Fundacji liczy na zacieœnienie współpracy z mediami i rzetelne informowanie o realizowanych projektach, a przede wszystkim docenia ich kluczowš rolę w promocji Polski na œwiecie, co jest zbieżne z celami Fundacji" - informuje PFN.