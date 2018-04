Londyn pobił Nowy Jork. W liczbie zbrodni

Luty tego roku jest pierwszym miesišcem w historii, gdy wskaŸnik morderstw w Londynie przekroczył ten, który zanotowano w Nowym Jorku.

W lutym w Londynie zamordowano 15 osób, wœród ofiar było dziewięć 30-letnich lub młodszych. To więcej, niż w tym samym miesišcu padło ofiarami morderców w Nowym Jorku.

Również w Londynie zanotowano w tym samym miesišcu więcej incydentów z użyciem noża lub broni palnej - 22 przy 21 w Nowym Jorku.

Obydwa miasta majš porównywalnš liczbę mieszkańców - około 8,5 miliona. Jednak podczas gdy w Nowym Jorku od lat 90. XX wieku wskaŸnik zabójstw spadł o 87 procent, o tyle w Londynie w cišgu zaledwie trzech lat wzrósł o 40 procent.

Wyniki raportu ogłoszono w sobotę - w dniu, w którym poinformowano o œmierci 30. ofiary mordu w tym roku - tego dnia zmarła 36-letnia kobieta. Kilka godzin po tym, jak wskutek ugodzenia nożem w szyję zmarł 23-latek.

Jak ocenia Jacob Whittingham, szef programu Fight for Peace, "to, co w przypadku Londynu jest najstraszniejsze, to przypadkowoœć zbrodni".



- Młodzi ludzie żyjšcy w Londynie w każdej chwili mogš się stać ofiarami przestępstwa, dlatego czujš przymus noszenia przy sobie broi - twierdzi Whittingham.

Z kolei londyńska policja ocenia, że głównš odpowiedzialnoœć za wzrost przestępstw, szczególnie zwišzanych z użyciem noży, odpowiedzialne sš media społecznoœciowe.