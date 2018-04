Indie: Małpa porwała dziecko. Chłopiec nie żyje

Policja w Indiach poszukuje małpy, która miała porwać dziecko. Jego ciało znaleziono w studni.

Choć matka dziecka była obecna, gdy sytuacja miała miejsce, nie była w stanie uratować syna.

Krewna kobiety znalazła ciało dziecka w studni za domem, dzień po tym, jak zostało porwane przez małpę, która weszła do domu rodziny.

Choć małpy doœć często kradnš, funkcjonariusze twierdzš, że porwanie dziecka to "bardzo rzadki przypadek”. - Mamy nadzieję, że uda nam się złapać małpę w cišgu tygodnia - powiedział jeden z funkcjonariuszy. - Podczas gdy przypadki, w których małpy atakujš ludzi lub wchodzš do domów w poszukiwaniu jedzenia sš doœć powszechne, jest to pierwszy przypadek, w którym małpa porwała dziecko - dodał.

Policja współpracuje z grupš, która specjalizuje się w łapaniu małp.

Lekarz, który zbadał ciało dziecka, stwierdził, że nie doznało poważnych obrażeń. - Dziecko najprawdopodobniej się utopiło - powiedział.