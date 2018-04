Hongkong: Sprzątaczki przypadkiem wyrzuciły dzieło sztuki

Calgary Reviews [CC BY-SA 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)], via Flickr

Nie wszyscy doceniajš wartoœć i piękno sztuki nowoczesnej. W Hongkongu dzieło sztuki, zbyt podobne do pustego pudełka po popularnym zestawie "Happy Meal" z restauracji McDonald's, zostało wyrzucone do œmieci przez sprzštaczki.

Prace prezentowane były w pokoju hotelowym, przekształconym w przestrzeń wystawowš z dziełami szwajcarskiego kolektywu artystycznego.

Podobnie jak wiele innych dzieł Carol May, "rzeŸba" "Unhappy meal" ma "rzucić krytyczne œwiatło na kulturę konsumpcyjnš". Przypomina tradycyjne jasne, czerwono-żółte pudełka, w których pakuje się jedzenie w restauracjach McDonald's na całym œwiecie. Różni się tym, że buŸka odwrócona jest do góry nogami, czyli pudełko jest smutne.

- W wielu moich pracach istniejš tylko małe zmiany w stosunku do znanych przedmiotów - zmiany, które nie sš oczywiste na pierwszy rzut oka - powiedziała May portalowi TheLocal.ch.

Niestety dla artystki, hotelowi sprzštacze nie potrafili dostrzec tej różnicy i dzieło o wartoœci około 350 franków szwajcarskich wyrzucili do kosza. Pomyłka została doœć szybko odkryta, ale pudełko było już zgniecione, nie do naprawienia.

- Poczštkowo nie uważałam tego za zabawne - powiedziała May. - Ale póŸniej zdałam sobie sprawę, że to oznacza, że moja imitacja była sukcesem - stwierdziła.

To nie pierwszy taki przypadek w historii "sztuki nowoczesnej". W 2015 roku sprzštaczki z muzeum w Bolzano we Włoszech wyrzuciły "sztukę" duetu Goldschmied & Chiari pod nazwš "Gdzie dziœ pójdziemy tańczyć?", na którš składały się niedopałki papierosów, 300 pustych butelek po szampanie i konfetti. Ale już w 2001 roku podobny los spotkało dzieło Damiena Hirsta w Londyńskiej Eyestorm Gallery. Tam instalacja składała się z butelek po piwie, popielniczki i kubków po kawie. Nawet słynne Tate Modern zaliczyło podobnš wpadkę - w 2004 roku wyrzucono do œmieci torbę z papieru i tektury autorstwa Gustava Metzgera.