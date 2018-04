Indie: Serwis internetowy oferował kobiety "na każdą kieszeń"

1000 osób zarejestrowało się pierwszego dnia funkcjonowania w indyjskim internecie fałszywej strony oferujšcej wynajem kobiet œwiadczšcych usługi seksualne zaspokajajšcych "każdy gust". Stronę uruchomiła firma prowadzšca inny serwis internetowy, umożliwiajšcy znalezienie pokoju hotelowego w Indiach dla niezamężnych par.

Właœciciele serwisu StayUncle, który umożliwia niezamężnym parom dyskretnš rezerwację pokoju hotelowego bez narażania się na kłopoty, uruchomili fikcyjny serwis staylaid.com, aby zwrócić uwagę na problem handlu ludŸmi w Indiach.

- Co miesišc otrzymywaliœmy niemal 3 tysišce próœb od ludzi, którzy chcieli nie tylko wynajšć pokój, ale również byli gotowi zapłacić za partnerkę - mówi Sanchit Sethi, założyciel serwisu StayUncle.

- Chcieliœmy pokazać ludziom jak poważny jest problem handlu żywym towarem. W naszym rozumieniu nie było na to lepszego sposobu niż uruchomienie fałszywej strony internetowej. Tylko przez nowe technologie można dotrzeć do masowego odbiorcy - dodał Sethi.

W Indiach w 2016 roku wszczęto postępowanie w 8 tysišcach spraw zwišzanych z handlem ludŸmi. To wzrost o 20 proc. w stosunku do roku 2015.

Na stronie staylaid.com można było znaleŸć informacje o kilkunastu kobietach i ich cechach fizycznych. W przypadku częœci kobiet napisano, że oferujš swoje usługi dobrowolnie, a o innych można było przeczytać, że zostały sprowadzone z "odległych regionów Indii takich jak Asam czy Bengal Zachodni przez zaufanych poœredników, którzy obiecali im spełnienie wielkich marzeń".

Osoby, które zarejestrowały się na stronie otrzymywały maila wyjaœniajšcego, że tysišce kobiet w Indiach sš zmuszane do prostytucji. Administratorzy strony apelowali o to, by subskrybenci zainteresowali się problemem.

Staylaid.com oferowała dziewczęta "dopasowane do każdego gustu, każdej zachcianki i na każdš kieszeń" co spotkało się z natychmiastowš reakcjš oburzonych internautów w mediach społecznoœciowych. Wiele osób uwierzyło, że serwis rzeczywiœcie poœredniczy w handlu żywym towarem.

- Byliœmy zaskoczeni, że ludzie zaczęli rozmawiać o tym na Twitterze. Ale faktem jest również to, że ludzie rzeczywiœcie chcieli korzystać z usług takiego serwisu - podkreœlił Sethi.