Pożar w Trump Tower: Jedna osoba nie żyje

Ofiarš pożaru jest 67-letni Todd Brassner, handlarz dziełami sztuki. Nieprzytomnego Brassnera znaleziono na 50 piętrze Trump Tower. Po przewiezieniu go do jednego ze szpitali stwierdzono zgon mężczyzny. Na razie nie wiadomo jaka była dokładnie przyczyna jego œmierci.

W walce z ogniem obrażeń doznało również czterech strażaków.

Ogień - jak informuje nowojorska straż pożarna - wybuchł właœnie na 50 piętrze, w jednym z apartamentów.

Przyczyna wybuchu pożaru nie została jeszcze ustalona.

Prezydent Trump podziękował na Twitterze strażakom za "œwietnš robotę". Podkreœlił też, że pożar miał ograniczony zasięg, bo budynek jest "bardzo dobrze zbudowany".

Fire at Trump Tower is out. Very confined (well built building). Firemen (and women) did a great job. THANK YOU!