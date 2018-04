Naukowcy: Psy potrafią okłamywać ludzi

Naukowcy ze Szwajcarii przyglšdali się psom i ich zdolnoœciom do oszukiwania ludzi, aby uzyskać to, czego chcš.

Badacze przeszkolili 27 psów w różnym wieku. Chcieli rozróżnić ich zachowanie wobec ludzi, którzy dajš im to, czego chcš, od tych, którzy sš dla nich bardziej surowi.

Aby to sprawdzić, psy uczono, jak prowadzić ludzi do trzech pudełek. W jednym była kiełbasa, w drugim psie herbatniki, a trzecie było puste. Każdemu psu przydzielony został partner, który wydawał komendę "pokaż jedzenie”. Człowiek bardziej przychylny czworonogom, nagradzał je tym, co było w œrodku. Ten bardziej surowy, zatrzymał smakołyki, nawet jeœli pies wybrał pudełko z jedzeniem.

Co to ma wspólnego z kłamstwem? Jak się okazuje, psy rzadziej prowadziły surowego partnera do ulubionego jedzenia, ponieważ wiedziały, że i tak je zatrzyma. Kiedy proszono je o „pokazanie jedzenia”, psy celowo prowadziły do pustych pudełek.

- Podczas obu dni testowych psy częœciej prowadziły partnera kooperatywnego niż konkurencyjnego do pudełka zawierajšcego preferowany pokarm. Efekt ten był silniejszy w drugim, niż w pierwszym dniu testu - powiedzieli autorzy badań.