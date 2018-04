YouTube zapłaci miliardy za zbieranie danych o dzieciach?

Działania YouTube powinny stać się przedmiotem œledztwa Federalnej Komisji Handlu (FTC) USA. Chodzi o domniemane naruszenie prywatnoœci nieletnich użytkowników serwisu, które - jeœli zostanie potwierdzone - powinno doprowadzić do nałożenia na YouTube kar rzędu dziesištków miliardów dolarów - uważajš przedstawiciele organizacji pozarzšdowych - pisze amerykański "Newsweek".

Skargę na YouTube złożyły 23 organizację zajmujšce się ochronš praw obywatelskich (m.in. Center for Digital Democracy (CDD) i Campaign for a Commercial-Free Childhood (CCFC)).

Przedstawiciele organizacji zarzucajš administratorom YouTube (serwis należy obecnie do grupy Google, że - wbrew amerykańskiemu prawu - zbiera on dane na temat blisko 25 mln nieletnich obywateli USA i używa tych danych w celach udoskonalenia technik marketingu cyfrowego.

Ponadto przedstawiciele organizacji skarżšcych się na YouTube zwracajš uwagę, że - wbrew zapewnieniom administratorów serwisu, którzy twierdzš, że jest on przeznaczony dla osób majšcych co najmniej 13 lat, YouTube jest jednš z najpopularniejszych stron internetowych w grupie wiekowej 6-12.

Dlatego też, jak przekonujš aktywiœci 23 organizacji, YouTube powinien zostać ukarany zgodnie z ustawš COPPA (Ustawa Chronišca Prywatnoœć Dzieci w Internecie), która zakazuje serwisom internetowym zbierania danych wrażliwych na temat dzieci bez zgody ich rodziców.

W skardze znajduje się odniesienie do konkretnych kanałów - ChuChuTV Nursery Rhymes & Kids Songs, który ma 16 milionów subskrybentów i LittleBabyBum - majšcy 14,6 mln subskrybentów. Oba kanały emitujš materiały przeznaczone do dzieci majšcych mniej niż 13 lat. Ponadto reklamodawcy - jak twierdzš skarżšcy - płacš dodatkowo, by umieszczać ich materiały w sekcji "Rodzicielstwo i Rodzina" na YouTube.

- Ochrona dzieci i rodzin była dla nas zawsze priorytetem. Zapoznamy się ze skargš i ocenimy, czy sš rzeczy, które możemy poprawić - oœwiadczył rzecznik YouTube. Podkreœlił on również, że YouTube nie jest serwisem przeznaczonym dla dzieci.

James Steyer, dyrektor organizacji Common Sense, która jest jednym z autorów skargi przekonuje jednak, że YouTube od lat wiedział, że dzieci oglšdajš treœci w tym serwisie, umieszczajšc w nim reklamy i treœci przeznaczone dla dzieci majšcych mniej niż 13 lat.