W Norwegii jest miasto, w którym nie wolno umierać

Longyearbyen, liczšce 2 tysišce mieszkańców miasto leżšce na terenie archipelagu Svalbard, w 1950 roku zakazało mieszkańcom umierania - zauważa "The Independent".

Longyearbyen leży mniej więcej w połowie drogi między kontynentalnš częœciš Norwegii a Biegunem Północnym.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Dlaczego w mieœcie zakazano umierania? Powód jest prosty: klimat jest tu tak surowy, że ciała złożone w ziemi nie rozkładajš się. Kiedy w 1998 roku na tutejszym cmentarzu dokonano ekshumacji ofiar epidemii grypy z 1918 roku - naukowcy odnaleŸli w zwłokach żywe próbki wirusa sprzed niemal wieku.

Miasto zamieszkujš głównie górnicy. Kiedy mieszkańcy odkryli, że ciała złożone na cmentarzu nie rozkładajš się - ze strachu przed epidemiami zakazali pochówków na tutejszym cmentarzu (z wyjštkiem osób, które zgodzš się na kremację ich ciał). W efekcie œmiertelnie chorzy muszš opuszczać miasto i spędzać ostatnie dni życia w innej częœci Norwegii.

- Jeœli ktoœ znajduje się u kresu swoich dni, mieszkańcy dołożš wszelkich starań, by wysłać go do kontynentalnej Norwegii - mówi Jan Christian Meyer z jednej z norweskich uczelni.