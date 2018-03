Aleksander Doba na okładce "New York Times Magazine". "Nie jestem Niemcem, wiosłuję kiedy chcę"

"Dlaczego ktoœ chciałby przepłynšć Atlantyk w wieku 70 lat? (i to po raz trzeci)" - pyta na okładce niedzielnego wydania "New York Times Magazine". Bohaterem artykułu jest Polak Aleksander Doba.

Artykuł jest już dostępny w internecie. "Dla Aleksandra Doby, wypływanie na szeroko otwarte morze - sztormy, udar słoneczny, monotonię, głód i samotnoœć - to sposób na życie w starszym wieku" - pisze autorka tekstu Elizabeth Weil.

"Doba utrzymuje, że jego potrzeba przepłynięcia Atlantyku kajakiem nie pochodziła od niego. - Z rękš na sercu, to nie był mój pomysł - powiedział mi Doba, gdy poznałam go w Polsce w styczniu" - pisze dziennikarka. Polski kajakarz wspomina w rozmowie z niš m.in. o wyprawie na którš został namówiony w 2003 roku, z Ghany do Brazylii w dwóch jednoosobowych kajakach. "Podróż była fiaskiem. Czterdzieœci dwie godziny po wyjœciu, wrócili z powrotem na plażę" - czytamy.



Wspomina także swojš pierwszš udanš próbę przepłynięcia przez Atlantyk. -"Doba próbował spać w cišgu dnia, ale nie mógł, więc próbował w tym czasie wiosłować i prawie dostał udaru słonecznego. Nie trzymał się harmonogramu. - Nie jestem Niemcem, by zawsze wiosłować od 9 rano. Jestem Polakiem. Wiosłuję, kiedy chcę - żartował".

Artykuł (po angielsku) można przeczytać na stronie "New York Timesa".

W 2010 roku Aleksander Doba jako pierwszy człowiek w historii samotnie przepłynšł kajakiem Atlantyk z kontynentu na kontynent (z Afryki do Ameryki Południowej) wyłšcznie dzięki sile mięœni. PóŸniej jeszcze dwa razy powtórzył swój wyczyn. Opłynšł też kajakiem Morze Bałtyckie i Bajkał.