Rafał Ziemkiewicz: Sabat wariatek

Teraz będzie „czarny pištek”, czarna parasolka, biała róża i wieszak. Będzie sabat wariatek, które uważajš, że dzieci chore to drugi sort ludzki, który należy zabijać - mówił w Telewizji Republika publicysta Rafał Ziemkiewicz.

Rafał Ziemkiewicz był goœciem wczorajszej audycji "Tydzień polityczny". Tematem rozmowy była m.in. wczorajsza demonstracja przeciwników zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Ziemkiewicz nie sšdzi, by "czarne protesty" miały jakiœ wpływ na zmiany w prawie aborcyjnym. Stwierdził, że w proteœcie w 2016 roku wiele kobiet wzięło udział dlatego, że uwierzyło w "kłamstwa odnoœnie aborcji", ale potem dostrzegło, że je oszukano.

- Jest taka dynamika, że coraz mniej ludzi jest na tych spędach – powiedział Ziemkiewicz.

Publicysta twierdzi, że zwolenniczki lewicy "powracajš coraz bardziej do ludów pierwotnych". - Mam takš obserwację, że coœ co się nazywa postępem jest powrotem do barbarzyństwa - mówił. Dodał, że protestujšce kobiety chyba nie rozumiejš, że "dziecko jest skutkiem aktu płciowego" i decyzję o tym, czy chce się je mieć, podejmuje się przed "decyzjš, czy się oddać".

Ziemkiewicz mówił też o ewentualnym wchłonięciu Nowoczesnej przez Platformę Obywatelskš. Stwierdził, że najprawdopodobniej do tego dojdzie, ale wróży "topniejšcej" Nowoczesnej 1-procentowe poparcie.

Ich program to aborcja na każde żšdanie, imigrantów zapraszamy jak najwięcej oraz zwišzki partnerskie. Ja widzę około 1 proc. elektoratu. Teraz będzie „czarny pištek”, czarna parasolka, biała róża i wieszak. Będzie sabat wariatek, które uważajš, że dzieci chore to drugi sort ludzki, który należy zabijać - powiedział.

Rafał Ziemkiewicz skomentował również protesty studentów pod kuriš, które miały miejsce 21 marca. - Takiego bydła nawet komuniœci nie robili - stwierdził.