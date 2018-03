Pomarańczowy śnieg na stokach w Soczi

Pomarańczowy kolor œniegu powstał w wyniku burzy piaskowej nad Saharš. Piasek zmieszał się z chmurami i przemieœcił się nad Europę.

"Dzisiaj jeŸdzimy na nartach na Marsie" - komentował jeden z narciarzy.

Chmura piaskowa najpierw przeszła nad Grecjš, a następnie opadła m.in. w Rosji, Bułgarii czy Rumunii. Chmurę można było zauważyć na zdjęciach satelitarnych udostępnionych przez NASA.

'Orange snow' baffles eastern Europeans

"Meteorologists say the phenomenon is caused by sand from Sahara desert storms mixing with snow and rain."https://t.co/dRHsptiU0R

