Są zdjęcia z historycznego lotu. Trwał 17 godzin

Bezpoœredni lot z Perth do Londynu trwał dokładnie 17 godzin i 20 minut. Boeing 787-9 Dreamliner pokonał 9 tysięcy mil bez międzylšdowania.

Jak informuje wprost.pl, pasażerowie samolotu postanowili udokumentować historycznš podróż, dzielšc się swoimi wrażeniami w mediach społecznoœciowych.

Jeden z pasażerów, Wayne Kwong, opublikował na Twitterze nie tylko zdjęcia załogi, wnętrza samolotu oraz posiłków, ale także gadżetów oraz pomieszczeń, które zwykle nie sš dostępne dla pasażerów.

„Na ten wyjštkowo długi lot przygotowano specjalne posiłki. Smaczne, pożywne, ale nie ciężkie dla żołšdka. Dobra robota Qantas” - napisał Kwang w jednym z wpis na Twitterze.

Decided to celebrate this flight #QF9 with a Bloody Mary instead of champagne! All the research that went into the design of the meals has proven to work. @Qantas pic.twitter.com/QRbbOOAc3V