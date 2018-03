Polak wyłowiony z morza w Oslo. Nie wiadomo, jak tam trafił

Ok. 30-letni mężczyzna został uratowany po tym, jak został odnaleziony w wodzie w porcie Filipstad w stolicy Norwegii - Oslo. Policja twierdzi, że to najprawdopodobniej Polak.

Stan mężczyzny nie jest znany. O zdarzeniu poinformował policję ochroniarz, który zobaczył mężczyznę w wodzie w poniedziałek po północy "tam, gdzie zwykle wieczorem nie ma ludzi".

Poniżej dalsza częœć artykułu

- Usłyszałem plusk, a póŸniej zobaczyłem człowieka w morzu" - powiedział NTB Rune Hekkelstrand.

Ochroniarz zawiadomił policję, która szybko pojawiła się na miejscu wraz ze strażš pożarnš i karetkš pogotowia. - Mężczyznę ciężko było wycišgnšć, ale po chwili przybyła również straż i udało się wydostać go na lšd - powiedział Tor Gulbrandsen z norweskiej policji.

Mężczyzna otrzymał na miejscu pierwszš pomoc, a następnie został przewieziony do szpitala Ulleval. Jego stan nie jest znany. - Oddycha i żyje, ale trudno się z nim skontaktować - powiedział Gulbrandsen.

Policja twierdzi, że mężczyzna to prawdopodobnie ok. 30-letni Polak, który mieszkał w okolicy. Nie wiadomo, w jaki sposób dostał się do morza. - Nie wiemy, czy skoczył, czy wpadł do morza, czy nie - powiedział Rune Hekkelstrand.