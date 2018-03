Piloci robili selfie podczas lotu. Zostali zawieszeni

Jak informuje BBC, linie lotnicze EasyJet zapewniły, że mimo incydentu, pasażerowie byli bezpieczni. „W czasie kręcenia filmu samolot nie wykonywał żadnych manewrów i bezpiecznie leciał, korzystajšc z autopilota" - poinformowano w komunikacie. Jednoczeœnie podkreœlono, że zachowanie pilotów "nie spełnia wymogów, jakie stawia pilotom firma".

Materiał wideo pokazuje kapitana i pilota, którzy siedzš obok komputerowo wygenerowanej kobiety i tańczšcej sowy, nakładanych poprzez specjalne filtry na Snapchacie. Pilot, który wrzucił do internetu nagranie, usunšł już swoje konto z mediów społecznoœciowych.

Sprawę skomentował rzecznik linii lotniczych EasyJet. - Zachowanie zawieszonych pilotów nie jest akceptowalne ani nie jest reprezentatywne dla tysięcy wykwalifikowanych pilotów, którzy dla nas pracujš - zaznaczył.

EasyJet suspends pilots over Snapchat videos



An EasyJet captain and his co-pilot have been suspended amid reports they filmed Snapchat videos during a flight.

