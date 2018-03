Rosyjscy pseudokibice: W czasie mundialu urządzimy piekło

- W czasie mundialu urzšdzimy wam piekło – zapowiadajš rosyjscy chuligani w mediach społecznoœciowych.

Jak informuje Polskie Radio, rosyjscy pseudokibice "przygotowujš się" do piłkarskich mistrzostw œwiata. Ich celem sš angielscy kibice, wobec których "wydano wyrok œmierci”. Ma być to zwišzane ze sprawš otrucia Siergieja Skripala i tego następstwami.

Od dłuższego czasu grupy kibiców z Moskwy oraz innych rosyjskich miast prowadzš dyskusję w Internecie. - Rozpoczynamy akcję "Mundial". Nasz plan jest już w fazie realizacji – poinformował moderator grupy "russian hooligans", która liczy ponad 6 tysięcy użytkowników na rosyjskim odpowiedniku Facebooka, vkontakte.com. - Podstępny plan polega na tym, by zwabić Brytyjczyków, odizolować ich od innych kibiców i urzšdzić im krwawš łaŸnię - powiedział dziennikowi "the Sun" zastępca komendanta policji w Londynie Mark Roberts. – Mamy podstawy obawiać się, że rosyjscy pseudokibice chcš w ten sposób zemœcić się za ostatnie "akty wrogoœci wobec Rosji" zwišzane ze sprawš otrucia Siergieja Skripala - zaznaczył.

Jak informuje angielska prasa, w Reutowie położonym kilkadziesišt kilometrów na wschód od Moskwy, ma dojœć do "ustawki" podczas piłkarskich mistrzostw œwiata. Jak podaje Polskie Radio, kibice chcš urzšdzić tam arenę walk na gołe pięœci z angielskimi kibicami. Taka forma walki ma wœród pseudokibiców długš tradycję. Nazywana jest "Stienka na stienkę", co oznacza "œciana na œcianę". – Lepiej niech pójdš na siłownię i jakoœ się przygotujš - napisał jeden z rosyjskich kibiców na internetowym forum. „OK. Chcecie wojny to będziecie jš mieli” - dodał inny pseudokibic. „Walkę mamy we krwi, w czerwcu nie będziemy tylko œpiewali” - zagroził.