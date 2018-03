Ukraina: 17-latka sama się porwała, bo chciała okupu od matki

17-letnia dziewczyna sfingowała własne porwanie, by wyłudzić od matki okup. Fortel został jednak szybko przejrzany przez policję. Do zdarzenia doszło w okolicach Charkowa.

Jak informuje agencja Unian, 23 marca dziewczyna poszła na spacer, nie mówišc dokšd się wybiera. Nie wróciła na noc, natomiast jej matka otrzymała SMS-a z telefonu 17-latki z wiadomoœciš o żšdaniu okupu. Porywacze za oddanie córki chcieli otrzymać 100 tys. hrywien, czyli ok. 13 tys. zł.

Matka zdecydowała się jednak nie płacić, a w pierwszej kolejnoœci poszła na policję.

Funkcjonariuszom podejrzana wydała się już stosunkowo niska kwota okupu. Na poczštek sprawdzili więc, czy telefon dziewczyny milczy, czy może jednak nie został wyłšczony. Rzekomi porywacze nie zostawili bowiem żadnego kanału kontaktowego z matkš. We współpracy z operatorem sieci komórkowej policja ustaliła położenie telefonu i weszła do mieszkania w wieżowcu, zajmowanego przez 23-letniego mężczyznę. Była tam i poszukiwana. Mężczyzna okazał się on przyjacielem 17-latki, która z kolei zeznała policji, że całe porwanie wymyœliła.

Zamiast œledztwa ws. porwania, dziewczynie mogš zostać teraz postawione zarzuty karne, dotyczšce oszustwa.

Policja traktowała sprawę całkiem serio, ponieważ wczeœniej w Odessie nieznana kobieta uprowadziła dziecko z placu zabaw. Dziewięcioletni Andriej Jefimow do tej pory nie został odnaleziony, mimo zakrojonych na szerokš skalę poszukiwań.