Twierdzi, że Ziemia jest płaska. Wystrzelił się w powietrze

Chcšc udowodnić, że Ziemia jest płaska, 61-letni Amerykanin wystrzelił się w powietrze za pomocš zbudowanej przez siebie rakiety.

Jak informuje radiozet.pl, na co dzień, 61-letni Mike Hughes pracuje jako kierowca limuzyny. Jego pasjš jest głoszenie teorii o tym, że œwiat nauki jest w błędzie, a Ziemia w rzeczywistoœci jest płaska. Chcšc potwierdzić swojš teorię, zbudował napędzanš parš rakietę.

Poniżej dalsza częœć artykułu

24 marca na pustyni Mojave w Kalifornii mężczyzna postanowił wystrzelić się w powietrze skonstruowanš przez sienie rakietš. Jego spadochrony nie zadziałały i spadł 400 metrów dalej. Po wypadku przyjechała po niego karetka i został zawieziony do szpitala.

Mimo nieudanej próby, mężczyzna nie poddaje się. - Czy cieszę się, że to zrobiłem? Myœlę, że tak. Poczuję to dopiero rano, kiedy nie będę mógł wstać z łóżka. Na razie mogę iœć do domu, zjeœć kolację i zobaczyć moje koty - powiedział mediom Mike Hughes.

Zapowiedział także, że zbiera już pienišdze na kolejnš rakietę. Tym razem chce wzbić się na 110 kilometrów, skšd, jak twierdzi, będzie dokładnie widać, że Ziemia jest płaska.