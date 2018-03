Kanada: Sprzedają lody pod szyldem "Słodki Jezu"

Kanadyjska firma sprzedajšca lody odmawia zmiany nazwy sieci swoich lodziarni, mimo że tysišce osób podpisujš się pod internetowš petycjš nawołujšcš do jej zbojkotowania. Lodziarnie nazywajš się "Słodki Jezu" (ang. Sweet Jesus)

W lokalach pod szyldem "Słodki Jezu" oprócz lodów sprzedawane sš też mleczne, słodkie napoje.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Sieć krytykowana jest przez wielu chrzeœcijan, którzy uważajš, iż nazwa lodziarni to forma kpienia z religii.

Tymczasem firma tłumaczy, że nazwa wzięła się z popularnej frazy używanej przez wiele osób na co dzień i wyrażajšcej "radoœć, zaskoczenie lub niedowierzanie" - czytamy w oœwiadczeniu.

"Naszym celem nie było nawišzywanie do niczyjej religii ani systemu wierzeń" - zapewnia firma.

Mimo to wiele osób przekonuje, że nazwa ma bluŸnierczy charakter i powinna zostać zmieniona.

W sieci pojawiła się petycja, której autorzy domagajš się, by firma "nie umniejszała imienia Jezusa używajšc go do nazywania lodziarni".