Kanada: Kelner pozywa. "Nie jestem niemiły, jestem Francuzem"

Guillaume Rey, były kelner Restauracji Milestones w Vancouver złożył skargę w Trybunale Praw Człowieka Kolumbii Brytyjskiej twierdzšc, że został zwolniony wskutek "dyskryminacji jego ojczystej kultury". Rey, który jest Francuzem, został zwolniony za "agresywne, niegrzeczne i pozbawione szacunku" dla podwładnych zachowanie.

Rey pracował jako kierownik zmiany - do jego obowišzków należał m.in. nadzór nad innymi kelnerami. Zwolniono go w sierpniu 2016 roku po incydencie, w czasie którego doprowadził jednego z podwładnych do łez.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Mężczyzna w pozwie przeciwko byłemu pracodawcy twierdzi jednak, że kultura francuska jest "bardzo bezpoœrednia i ekspresyjna", a on sam został zwolniony za to, że jest "bezpoœredni, uczciwy i profesjonalny" czego nauczył się pracujšc we Francji.

Tymczasem restauracja, w której pracował Rey, zarzuca mu, że często naruszał reguły zachowania ustalone dla jej pracowników, nawet mimo zwracania mu na to uwagi.

Były pracodawca Reya nie kwestionuje, że wywišzywał się on dobrze ze swoich obowišzków.

Trybunał Praw Człowieka Kolumbii Brytyjskiej odrzucił wniosek przedstawicieli restauracji o oddalenie pozwu.

- Pan Rey musi wyjaœnić nam co takiego we francuskim dziedzictwie sprawiało, że jego zachowanie w pracy było odczytywane jako naruszenie standardów zachowania obowišzujšcych pracowników - tłumaczy Devyn Cousineau, członek Trybunału.