Tunezja: Kobiety chcą dziedziczyć jak mężczyźni

Setki kobiet wyszły 10 marca na ulice Tunisu, stolicy Tunezji, domagajšc się równouprawnienia w przepisach regulujšcych kwestię dziedziczenia majštku w kraju.

Tunezja, na tle innych krajów muzułmańskich, przyznaje kobietom stosunkowo wiele praw. Od 2017 roku muzułmanki-obywatelki Tunezji mogš, nie narażajšc się na żadne sankcje, wychodzić za mšż za mężczyzn, którzy nie sš muzułmanami.

Teraz jednak kobiety domagajš się zrównania ich w prawie z mężczyznami w kwestii dziedziczenia.

W marszu protestu, który w sobotę dotarł przed parlament, uczestniczyły nie tylko kobiety, ale również wspierajšcy je mężczyŸni. Prawo dziedziczenia w Tunezji opiera się na islamie - i co do zasady przewiduje, że spadek należny kobiecie jest dwukrotnie mniejszy niż ten, który przysługiwałby jej gdyby była mężczyznš (syn dziedziczy więc majštek dwukrotnie większy niż córka, etc.).

Aktywistka Kaouther Boulila, bioršca udział w proteœcie podkreœla, że Tunezyjki chcš mieć takie same prawa jak Europejki.

W sierpniu prezydent kraju Beji Caid Essbsi stworzył komisję majšcš na celu przygotowanie projektów zmian w przepisach, które przyznawałyby nowe prawa kobietom.