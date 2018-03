„Ring the Bell for Gender Equality!” w Warszawie

Na giełdach na całym œwiecie odbędzie się wydarzenie "Ring the Bell for Gender Equality!”. Konferencja będzie przeprowadzona również w budynku Giełdy Papierów Wartoœciowych w Warszawie

Wydarzenie stworzone przez UN Global Compact, UN Women, the Sustainable Stock Exchanges Initiative, International Finance Corporation, the World Federation of Exchanges, and Women in ETFs organizowane jest na giełdach całego œwiata. W tym roku również w Polsce.

Uczestnicy spotkania będš dyskutować na temat wzmacniania ekonomicznej pozycji kobiet. Wœród prelegentów będš m.in.: wiceprezes GPW Jacek Fotek, dyrektor generalny Global Compact w Polsce Kamil Wyszkowski, ambasador Danii w Polsce Ole Egberg Mikkelsen, dr hab. Ewa Lisowska i członek zarzšdu spółki T-Mobile Dorota Kuprianowicz-Legutko. Konferencje poprowadzi redaktor naczelny "Rzeczpospolitej" Bogusław Chrabota".

Poniżej dalsza częœć artykułu

"Ring the Bell for Gender Equality" odbędzie się jutro w godzinach 10:00–13:00 w siedzibie Giełdy Papierów Wartoœciowych (Warszawa, ul. Ksišżęca 4, Sala Notowań). Chętna osoby powinny zgłaszać swoje uczestnictwo na adres: ungc@ungc.org.pl

Spotkanie odbędzie się w ramach programu „Standard Etyki w Polsce”.

"Rzeczpospolita" jest patronem medialnym wydarzenia.