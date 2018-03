Kościół: Szkoła powinna promować celibat

Szkoła powinna promować celibat i wstrzemięŸliwoœć seksualnš jako pozytywne wybory życiowe - zalecajš przedstawiciele Koœcioła anglikańskiego.

Zalecenie to zostało zawarte we wpisie na blogu ks. Nigela Gendera, szefa koœcielnej komisji ds. edukacji. To wynik rzšdowych konsultacji dotyczšcych edukacji seksualnej uczniów.

Według ustaleń tej komisji "doskonałym kontekstem dla każdej formy aktywnoœci seksualnej jest zwišzek małżeński".

Według zaleceń komisji szkoły powinny promować celibat i wstrzemięŸliwoœć seksualnš jako "pozytywne wybory życiowe", a uczniowie powinni być edukowani w zakresie znaczenia takich pojęć jak zaufania, wiernoœci w zwišzku i lojalnoœci.

Wytyczne te, pisze ksišdz, wynikajš z przekonania, że "zdrowe relacje międzyludzkie oraz udane współżycie seksualne sš darem od Boga i powinny przynosić radoœć".

Przedstawiciele Koœcioła sš przekonani, że odpowiednia edukacja sprawi, że dzieci będš mogły bezpiecznie się rozwijać we 'wszelkiego rodzaju relacjach", a i rodzice, i szkoły powinny odegrać w tym procesie istotnš rolę.

Koœciół zaznacza, że odpowiedzialnoœć za rozwój młodzieży oznacza, że nie można pozostawiać jej z wiedzš zdobytš w Internecie, "za pomocš kilku kliknięć", ale zadba się o jej edukację w zakresie rozwijania zdrowych relacji, umiejętnoœci rozpoznania niebezpieczeństwa i zachowania szacunku do samych siebie.

W Wielkiej Brytanii od ubiegłego roku edukacja seksualna oraz dotyczšca zwišzków jest obowišzkowa.