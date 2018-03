Finowie chcą darmowych podręcznikow dla uczniów

Pod projektem zmian w prawie wprowadzajšcych darmowe (finansowane przez państwo) podręczniki i pomoce naukowe dla uczniów szkół œrednich podpisało się 50 tys. obywateli Finlandii - teraz inicjatywa obywatelska musi zostać rozpatrzona przez parlament.

Obecnie w Finlandii edukacja na poziomie szkoły œredniej jest darmowa, ale uczniowie muszš na własny koszt wyposażyć się w podręczniki, mundurki czy pomoce naukowe.

Według szacunków Zwišzku Uczniów Szkół Œrednich oznacza to, że koszt "darmowej" edukacji na tym poziomie nauczania może wynieœć nawet 2600 euro w cišgu trzech lat.

Autorzy projektu zmian w prawie uważajš, że obecna sytuacja uniemożliwia równy dostęp do nauki w szkołach œrednich, mimo że teoretycznie gwarantuje go każdemu konstytucja. Zaznaczajš przy tym, że w dzisiejszym œwiecie wykształcenie podstawowe nie wystarcza do zapewnienia zatrudnienia.

- Nie wiemy ilu dokładnie uczniów nie chodzi do szkoły, ponieważ ich na to nie stać, ani ilu wybiera szkołę bioršc pod uwagę koszty nauki, a nie swoje zainteresowania - przyznaje sekretarz generalna organizacji Save the Children Hanna Markkula. Dodaje jednak, że organizacja - inicjator stworzenia obywatelskiego projektu ustawy - "wie na pewno, że chodzi o tysišce dzieci i ich rodzin".

Ze wstępnych szacunków resortu edukacji wynika, że w pełni darmowa szkoła œrednia kosztowałaby Finlandię dodatkowo ok. 100 mln euro rocznie.