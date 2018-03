Ordo Iuris: Status pacjenta dla dziecka poczętego

Oro Iuris proponuje nowelizację ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Według jej przepisów dziecko poczęte miałoby status pacjenta, co miałoby mu gwarantować m.in. prawo œwiadczeń medycznych i prawo do poszanowania prywatnoœci i godnoœci.

Nowelizacja wprowadza uœciœlenie definicji pacjenta, którym miałby być również "człowiek na prenatalnym etapie rozwoju" i miałaby spowodować, że nie będzie już wštpliwoœci, iż każda osoba korzystajšca lub zwracajšca się o œwiadczenia medyczne jest pacjentem - informuje Radio ZET.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Nowelizacja Ordo Iuris kładzie nacisk na prawo rodziców do informacji dotyczšcych rozwoju cišży, informacji odnoœnie działań zwišzanych z prenatalnš diagnozš i leczeniem w przypadku niekorzystnych rokowań" co do dalszego trwania cišży.

W przypadku urodzenia się dziecka niepełnosprawnego, wymagajšcego leczenia lub rehabilitacji, rodzice mieliby również prawo do pomocy ze strony instytucji i lekarzy specjalistów.

Zmianie miałoby też ulec pojęcie œwiadczeń zdrowotnych. Zostałoby poszerzone o sformułowanie, iż jest to "działanie lecznicze wynikajšce z procesu diagnozy i terapii podejmowane wobec matki i dziecka poczętego".